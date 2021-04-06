Основные преимущества Linux хостинга

Чтобы разместить свой блог, веб-сайт, торговую площадку или другие ресурсы на мощном и непрерывно работающем обслуживаемом сервере, необходим доступ к нему. Услуга по предоставлению такого доступа называется хостингом. В зависимости от того, на каких условиях владелец готов его предоставить, различают выделенный и виртуальный сервис. Он может отличаться скоростью работы, возможностями, а также используемой операционной системой.

Расшифровка понятия и его специфичность

Создание в 1991 году ядра Linux позволило образовать на его основе множество Unix-подобных систем (дистрибутивов), имеющих открытый исходный код, поддерживающих многозадачность и объединение. Построение серверов, использующих данную технологию, открыло возможность жесткой изоляции веб-ресурсов заинтересованных в сотрудничестве клиентов.

Но это стало не единственным достоинством появившейся разработки.

Особенности серверов на базе Linux

Сервера, работающие на CloudLinux, а также других дистрибутивах, предлагают следующие приоритеты:

практическое отсутствие вирусов;

увеличенную производительность;

исключение непредвиденных зависаний в процессе работы;

простоту конфигурации и размещения требуемых ресурсов.

Плюсы Linux хостинга

В отличие от Windows, программное обеспечение Unix постоянно дорабатывается, оптимизируется, получая множество свежих идей. Поэтому Linux хостинг https://www.hostfly.by/tariffs/hosting-linux/ дешевле, более интерактивный, а также защищенный.

Он специализируется на динамическом контенте с преобладанием такого программного обеспечения, как MySQL, CGI, PHP, Ruby и другие. В нем больше «родных» языков программирования, лучше контроль над сервером, где установлен ваш бизнес-проект, есть возможность поддержки многочисленных CMS (систем управления контентом): WordPress, Drupal, Joomla и других.

Итоговый отбор

Аренда хостинга Linux становится значительно выгодней, когда выбранные при разработке сайта технологии требуют повышенной производительности или свободного обширного функционала (к примеру, 1C Bitrix, Java).

Также на нем быстрее работают проекты с большим количеством данных, а также рассчитанные на высокую посещаемость. А при выборе платформы для виртуального сервера вы уже не будете зависеть от конфигурации RAM, достаточно 512 Mb.