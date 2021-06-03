Ошибки начинающих инвесторов, из-за которых вы можете потерять десятки тысяч долларов

Инвестиции — это не про моментальное богатство, поэтому гоняясь за конкретными рекомендациями и не анализируя актуальное состояние рынка, велика вероятность потерять деньги.

Самая частая и самая «дорогая» ошибка инвесторов — инвестировать, не разобравшись, не научившись.

Начинающих инвесторов слишком часто обманывают мошенники — продают страховку под видом инвестиций или еще что-нибудь.

Юлия Кузнецова — приглашенный эксперт отдела по борьбе с экономическими преступлениями МВД РФ — ведет мониторинг мошенников и делится на бесплатном марафоне https://www.jkmarafon.ru/marafon приемами, как проверить надежность брокера. Когда вы научитесь глубоко разбираться в инвестициях, ваши деньги не попадут в руки мошенников.

Но и у инвесторов должна быть на плечах своя голова: ну как можно вот так взять и перевести деньги, не проверив? Иногда это десятки тысяч долларов! Разве не дешевле единожды потратить время и деньги на обучение, чтобы обезопасить себя на всю жизнь? Например, прийти в Международную Академию Инвестиций Юлии Кузнецовой https://www.jkmarafon.ru/, где 90% учеников окупают обучение ещё до окончания программы.

Куда конкретно инвестировать – нет ответа.

Его и не будет. Рынок акций подвержен влиянию с различных сторон: политика, экономика, даже твиты популярных акционеров. Тем временем, фундаментальный анализ рынка помогает инвесторам выбирать ценные бумаги последовательно и разумно, в соответствии со своей стратегией, исключая импульсивные и убыточные покупки.

Почему нельзя давать конкретные примеры, исходя из своего опыта и портфеля акций? Все просто, потому что рекомендующий человек:

Не знает ваш стиль торговли

Не видит ваш портфель

Не гарантирует как долго держать акции

Есть еще множество показателей, которые нужно брать в расчет при покупке ценных бумаг. Зачастую, из-за сложности анализа данных и финансовой неграмотности, начинающий инвестор ищет конкретные примеры покупок и попадает в ловушку.

Что необходимо оценивать инвестору при покупке акций?

Бизнес-цикл компании

Фундаментальный разбор

Анализ отчетности компании

В комплексе эти анализы дают представление о потенциале и рисках при покупке ценных бумаг.

Кроме этого, необходимо иметь представление о ситуациях, влияющих на инвестиционный рынок, быть в теме, так сказать.

Инвecтиpoвaть без цели и стратегии или не придерживаться стратегии тоже нельзя. Каждому инвестору нужна стратегия, и именно от нее он будет отталкиваться, покупая те, или иные активы.

Стратегию можно менять, но не кардинально.

Иногда бывает паника: фондовый рынок всегда скачет и, увидя, что активы в портфеле дешевеют, инвестор, особенно новичок, может резко переключиться на другую стратегию, инвест-идею, которая в моменте показывает лучшую доходность.

Но тот, кто изучает инвестирование, собрал портфель с помощью опытного наставника, знает, что за спадом следует рост, и на каждое колебание не нужно реагировать. Только создадите лишние действия и деньги потеряете.

А если ваш портфель диверсифицирован (распределены риски), и проверен опытным наставником, то метаться не следует.