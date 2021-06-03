Ошибки начинающих инвесторов, из-за которых вы можете потерять десятки тысяч долларов

Инвестиции — это не про моментальное богатство, поэтому гоняясь за конкретными рекомендациями и не анализируя актуальное состояние рынка, велика вероятность потерять деньги.
Самая частая и самая «дорогая» ошибка инвесторов — инвестировать, не разобравшись, не научившись.
Начинающих инвесторов слишком часто обманывают мошенники — продают страховку под видом инвестиций или еще что-нибудь.
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Но и у инвесторов должна быть на плечах своя голова: ну как можно вот так взять и перевести деньги, не проверив? Иногда это десятки тысяч долларов! Разве не дешевле единожды потратить время и деньги на обучение, чтобы обезопасить себя на всю жизнь? Например, прийти в Международную Академию Инвестиций Юлии Кузнецовой https://www.jkmarafon.ru/, где 90% учеников окупают обучение ещё до окончания программы.
Куда конкретно инвестировать – нет ответа.
Его и не будет. Рынок акций подвержен влиянию с различных сторон: политика, экономика, даже твиты популярных акционеров. Тем временем, фундаментальный анализ рынка помогает инвесторам выбирать ценные бумаги последовательно и разумно, в соответствии со своей стратегией, исключая импульсивные и убыточные покупки.
Почему нельзя давать конкретные примеры, исходя из своего опыта и портфеля акций? Все просто, потому что рекомендующий человек:
- Не знает ваш стиль торговли
- Не видит ваш портфель
- Не гарантирует как долго держать акции
Есть еще множество показателей, которые нужно брать в расчет при покупке ценных бумаг. Зачастую, из-за сложности анализа данных и финансовой неграмотности, начинающий инвестор ищет конкретные примеры покупок и попадает в ловушку.
Что необходимо оценивать инвестору при покупке акций?
- Бизнес-цикл компании
- Фундаментальный разбор
- Анализ отчетности компании
В комплексе эти анализы дают представление о потенциале и рисках при покупке ценных бумаг.
Кроме этого, необходимо иметь представление о ситуациях, влияющих на инвестиционный рынок, быть в теме, так сказать.
Инвecтиpoвaть без цели и стратегии или не придерживаться стратегии тоже нельзя. Каждому инвестору нужна стратегия, и именно от нее он будет отталкиваться, покупая те, или иные активы.
Стратегию можно менять, но не кардинально.
Иногда бывает паника: фондовый рынок всегда скачет и, увидя, что активы в портфеле дешевеют, инвестор, особенно новичок, может резко переключиться на другую стратегию, инвест-идею, которая в моменте показывает лучшую доходность.
Но тот, кто изучает инвестирование, собрал портфель с помощью опытного наставника, знает, что за спадом следует рост, и на каждое колебание не нужно реагировать. Только создадите лишние действия и деньги потеряете.
А если ваш портфель диверсифицирован (распределены риски), и проверен опытным наставником, то метаться не следует.