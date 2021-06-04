Обзор возможностей сервиса radioplayer.ru

Радио существует очень давно. Несмотря на то, что сейчас музыку можно слушать в плеере, в социальных сетях, в огромном количестве приложений и сервисов, радио по-прежнему популярно и актуально.

Ведь это не только музыка, но и огромное количество интересных передач, возможность передавать приветы, обсуждать вместе с ведущими различных шоу интересные и злободневные темы.

Диапазон доступных радиостанций, если ловить сигнал классическим способом достаточно ограниченный. Но, можно использовать специальной единый Радиоплеер radioplayer.ru.

Что это такое

Радиоплеер — это универсальный сайт и одноименное приложение, которое позволяет слушать радиостанции своего региона.

Также доступны все радиостанции федерального вещания. Казалось бы, зачем всё это использовать когда практически на любом гаджете есть радиоприемник?! Но, разница есть, и заключается она в высоком качестве.

И возможностях, которые предоставляет приложение.

Можно сохранять свои любимые радиостанции, возвращаться к недавно прослушанные станциям, составить список из наиболее любимых и выбирать то, что хочется послушать.

Это отличная возможность слушать свои любимые радиостанции в фоновом режиме, находясь за рулем, в общественном транспорте, в метро, на даче и в любом другом месте.

Как пользоваться

Всё очень просто.

Слушать радио с помощью данного проекта можно:

С компьютера

Автомобильной мультимедийной системы

Смартфона

Планшета.

При запуске сайта или приложения в первый раз все доступные радиостанции в городе, в котором находится пользователь, будут высвечиваться в хаотичном порядке.

Он может выбрать то, что хочет послушать и упорядочить. После того как пользователь кликнул по радиостанции, запускается плеер расположенный в нижней части экрана и начинается воспроизведение эфира в режиме реального времени.

Под плеером указана текстовая информация о том, что именно сейчас воспроизводится.

Можно кликнуть по плееру, после чего он развернется, и появятся большие кнопки.

Есть возможность переключать радиостанции в режиме карусели. Также можно кликнуть по соответствующим значком на экране и перейти на официальный сайт радиостанции или ее страницы в социальных сетях.

Главное преимущество Радиоплеера в том, что он позволяет слушать радио максимально комфортно. Не нужно тратить время на поиск радиостанций, слушать это шипение и другие странные, часто раздражающие звуки. В 1 клик пользователь переключается из одной станции на другую, например, если хочется послушать какую-то конкретную передачу, либо не хочется слушать рекламу и т.д.