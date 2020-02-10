Обзор услуги срочного оформления загранпаспорта в компании Евросервис

Оформление загранпаспорта всегда занимает определенное количество времени. Однако бывают ситуации в жизни, когда необходимо срочно оформить этот документ для выезда за границу. Компания Евросервис на Лубянке предоставляет услуги по срочному оформлению загранпаспорта, как взрослому человеку, так и ребенку.

Благодаря многолетнему опыту и быстроте прохождения необходимых инстанций, получение документа не займет много времени. Сотрудники компании ЕвроСервис предоставляют квалифицированную и профессиональную помощь в этом вопросе.

Можно ли оформить загранпаспорт в короткие сроки легально?

Этот вопрос часто задают клиенты. Многие думают, что если быстро – то это не законно. Все загранпаспорта выдает Миграционная Служба. Ни какая другая структура не имеет право выдавать такой документ.

После подачи документов для оформления загранпаспорта, все они проходят определенные стадии проверок в линии правоохранительных органов. От срока прохождения этой процедуры и зависит срок получения паспорта. Компания ЕвроСервис помогает сделать все, чтоб максимально ускорить этот процесс.

Кто имеет право срочно получить загранпаспорт.

Есть несколько неблагоприятных условий, когда можно получить загранпаспорт в течение трех дней.

Болезнь гражданина и необходимость срочного лечения в другой стране. При этом необходимо предоставить заключение лечащего врача с обязательным указанием, что больной направляется на лечение в зарубежную клинику.

Сопровождение больного на лечение в другую страну. В этом случае предоставляется не только заключение врача и направление, но и указание о необходимости сопровождения.

В случае болезни или смерти родственника, проживающего за границей. В этом случае предоставляется телеграмма с соответствующей информацией.

Если в этом списке нет причины, по которой необходимо срочное оформление, сотрудники компании обязательно помогут каждому клиенту.

Стоимость

Стоимость напрямую зависит от срока. Чем быстрее необходим паспорт, тем выше стоимость оформления. Также на цену могут повлиять дополнительные факторы, например, отсутствие прописки.

Как срочно оформить загранпаспорт в компании ЕвроСервис.

Для этого необходимо посетить офис компании, имея при себе все необходимые документы. Их перечень можно узнать на сайте или по телефону. В офисе заполняется заявка и указывается желаемый срок получения. Сотрудник обрабатывает информацию и приступает к работе.