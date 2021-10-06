Обзор услуги "Официальные представители" от сервиса affpartners.ru

Пандемия коронавируса изменила мир. Теперь на передний план выходят профессии, так или иначе связанные с Интернетом. Не стали исключением веб-мастеры, арбитражники, маркетологи, SMM-специалисты. Сайт affpartners.ru является весьма эффективным помощником для упомянутых профессий. А именно – здесь предоставляется масса решений для быстрой и эффективной монетизации трафика, продажи цифрового контента.

Реклама сайта дополняется полезными сервисами (прокси, VPN, SMS) и т.д. Кроме того, площадка affpartners.ru будет полезна для владельцам партнёрских программ. Возможность прямого диалога с пользователями даёт мгновенную обратную связь.

«Официальный представитель» — инновационная услуга

Теперь владелец партнёрской программы может напрямую зарегистрироваться на affpartners.ru и вступить в диалог с аудиторией. Преимущества очевидны:

абсолютно бесплатно;

полная статистика;

уведомления;

рейтинговая система.

Регистрация является быстрой и абсолютно бесплатной. При этом в личном кабинете владелец партнёрки получает широкий спектр инструментов для работы с целевой аудиторией.

Более того, сообщения представителя партнёрки выделяются особым образом. Пользователи будут видеть, кто с ними общается.

Необходимость подтверждения прав

Чтобы получить статус «Официальный представитель», владелец партнёрской программы должен выполнить ряд действий. Существует несколько возможностей для быстрого подтверждения собственных прав:

скопировать HTML-файл в корневой каталог сайта (файл – уникальный идентификатор); разместить уникальный мета-тег на сайте (на главной странице); подтвердить права через форму обратной связи.

Чаще всего представители пользуются одним из двух первых пунктов в представленном перечне. Однако, если они не доступны по каким-то причинам, всегда можно воспользоваться для подтверждения прав формой обратной связи.

Связь с affpartners.ru позволит устранить все проблемы в кратчайший срок.

После того, как права на рекламируемый сайт были подтверждены, аккаунт автоматически получает статус «Официальный представитель». В личном кабинете открывается полный функционал, доступный лишь для этой группы пользователей affpartners.ru.

В видео рассказывается о возможности заработка на арбитраже трафика с нуля: