Обзор услуг грузовых автоперевозок от компании СТЛогистик

Услуги грузоперевозок в настоящее время пользуются повышенным спросом. Ничего удивительного, потому что сейчас возможности, как для предпринимателей, так и обычных людей безграничны. Мир открыт. Можно заказывать грузы с любой точки земного шара, сотрудничать с компаниями, находящимися в других странах и даже континентах, отправлять, получать товар, сырье, готовую продукцию.

И для осуществления всего этого используют услуги специализированных транспортных компаний. Это удобнее, дешевле и быстрее, чем самостоятельная организация перевозок. Компания СТЛогистик https://stlogistic24.ru/ предлагает услуги грузоперевозок по всему миру по самым выгодным ценам и в кратчайшие сроки.

О компании

Компания СТЛогистик ведет свою деятельность уже 11 лет. За это время из небольшой фирмы ей удалось вырасти в одного из крупнейших перевозчиков, который сейчас работает не только в России, но и за ее пределами, доставляя грузы по всему земному шару.

Есть собственный автопарк, включающий в себя более 80 единиц грузового транспорта. Все процессы контролируются профессиональными менеджерами-логистами, в арсенале которых передовое оборудование, в том числе и система спутникового слежения, треккеры и т. д.

Это позволяет в режиме реального времени отслеживать местоположение груза, оперативно координировать водителей, оптимизировать процесс перевозки.

Несмотря на то, что сама компания имеет только автопарк с грузовиками, услуги перевозок предлагаются в полном спектре. Это может быть и доставка грузов морем, железной дорогой, воздушным транспортом и т. д. Все потому, что она сотрудничает с другими транспортными компаниями.

И при необходимости, может организовать доставку другими способами, либо мультимодальную с применением сразу нескольких разных видов транспорта. Все зависит от ситуации, сроков, типа груза и места, куда его нужно будет доставить. Более подробную информацию о компании можно найти на официальном сайте, либо позвонив по телефону: 8 800 600 45 34.

Услуги

СТЛогистик предлагает следующие виды услуг:

автомобильные перевозки

авиапереревозки

доставка грузов по морю

железнодорожные перевозки

мультимодальные перевозки

перевозка опасных грузов (есть все необходимые разрешения и лицензия)

Тип, вес, габариты груза могут быть любыми. Независимо от задачи, которую ставит клиент, специалисты найдут оптимальный способ ее решения. Все грузы страхуются.

Дается официальная гарантия. Клиент может быть уверен, что все вовремя доедет в целости и сохранности. Так как большинство клиентов бизнесмены, соблюдение сроков очень важно для них. И они могут полностью быть уверенными в том, что СТЛогистик их не подведет.