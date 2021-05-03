Обзор услуг фотостудии Деловое фото в Москве

Несмотря на то, что сегодня делать снимки, фотографировать можно, чуть ли не часами и умными очками, услуги фотосалонов по-прежнему пользуются большой популярностью. В Москве эти услуги можно заказать в фотостудии delovoefoto.ru, которая выполняет их качественно и по доступным ценам.

О студии

Деловое фото – это профессиональная студия, предлагающая большой выбор услуг, связанных с созданием снимков, обработкой, копировальными услугами и не только.

Весь список того, что предлагает компания, можно найти на официальном сайте. Если есть вопросы, можно позвонить по номеру телефона: +7 (965) 257 77 27. Менеджер внимательно выслушает, ответит на все вопросы, предоставит подробную, развернутую консультацию.

Некоторыми услугами Деловое фото могут воспользоваться даже те клиенты, которые не находятся физически в Москве, так как посещение студии не требуется.

Например, это может быть ретушь или восстановление фото и так далее. Возможность получения таких услуг удаленно также можно обговорить и согласовать с менеджером. Например, можно самостоятельно сделать селфи со своего IPHONE для получения визы, отправить онлайн в студию и получить готовое качественное распечатанное фото в нужном формате с доставкой в офис или любое другое место.

Это очень удобно и экономит время. Достаточно зайти на сайт, изучить портфолио, ознакомиться с компаниями, с которыми сотрудничает студия, чтобы оценить ее уровень и профессионализм команды.

На все услуги компания дает официальные гарантии качества. Воспользоваться ими могут как обычные люди, так и различные организации.

Услуги

Студия Деловое фото предлагает невероятно широкий спектр услуг.

Отдельно следует выделить категорию деловое фото. Собственно, в честь нее и названа сама компания. Это:

Выездные фотосъёмки по России и любым другим странам

Портреты для резюме

Съёмка корпоративных мероприятий для отчетов и репортажей

Фотосессии в офисе компании

Рекламная фотография

Предметное фото и многое другое.

Также данной категорией услуг пользуются специалисты, блогеры и не только, работающие в социальных сетях, активно развивающие свой профессиональный блог.

Для такого аккаунта требуются качественные профессиональные фото. И их можно сделать в студии. Кроме того, можно заказать ретушь, сделать срочное фото на документы, распечатку большого количества фотографий как в стандартных, так и нестандартных форматах.