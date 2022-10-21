Обзор систем распознавания речи от компании BBS
идеи за чашечкой кофе

Обзор систем распознавания речи от компании BBS

21 октября 2022

Не так давно компанией BBS была представлена уникальные системы распознавания речи. Посредством данной разработки можно на порядок улучшить не только количество, но и качество реализуемых бизнес-процессов. При правильном подходе можно не только оценивать качество обслуживания, но и достигать более объемных продаж.

Современная система от BBS считается эффективным и качественным инструментом, посредством которого можно автоматизировать прием звонков, а также обеспечить более качественный их прием. Дополнительно можно составлять аналитические отчеты, выполнять иные мероприятия.

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Основные задачи

Современная система, которая подготовлена для распознания речи, единовременно выполняет несколько ключевых задач, а также функций.

  • При правильном подходе можно существенно увеличить качество обслуживания. Так, если в процессе возникают проблемы и сложности, то их можно своевременно устранить. Для этого осуществляется анализ тех разговоров, которые были предварительно записаны.
  • Так как посредством системы можно выделять не только эффективные практики, но и скрипты, можно на порядок увеличить имеющийся объем продаж. Ведь при помощи скриптов можно точно установить, как потребители и покупатели реагируют на определенные услуги, на ключевые товары.
  • Дополнительно устанавливается и то, насколько можно повысить продажи, какие для этого действия следует выполнять.

Дополнительные особенности

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Для того чтобы воспользоваться всеми преимуществами данной системы, следует выполнять ее грамотную и качественную установку.

Для этого необходимо предварительно связаться со специалистам, воспользовавшись следующими номерами телефонов (+7 495 785-0494, +7 495 785-0499).

Для внедрения данной системы профессионалы предварительно проводят подготовку.

Для этого выполняется несколько ключевых действий в соответствии с подготовленным проектом. Параллельно осуществляется обучение сотрудников.

Как правило, профессионалы рекомендуют использовать облачный формат для работы. Все действия осуществляются в соответствии с установленными требованиями, нормами.

Для того чтобы точно понимать, стоит ли пользоваться подобными системами, следует воспользоваться специально подготовленной демонстрационной формой.



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