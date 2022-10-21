Обзор систем распознавания речи от компании BBS

Не так давно компанией BBS была представлена уникальные системы распознавания речи. Посредством данной разработки можно на порядок улучшить не только количество, но и качество реализуемых бизнес-процессов. При правильном подходе можно не только оценивать качество обслуживания, но и достигать более объемных продаж.

Современная система от BBS считается эффективным и качественным инструментом, посредством которого можно автоматизировать прием звонков, а также обеспечить более качественный их прием. Дополнительно можно составлять аналитические отчеты, выполнять иные мероприятия.

Основные задачи

Современная система, которая подготовлена для распознания речи, единовременно выполняет несколько ключевых задач, а также функций.

При правильном подходе можно существенно увеличить качество обслуживания. Так, если в процессе возникают проблемы и сложности, то их можно своевременно устранить. Для этого осуществляется анализ тех разговоров, которые были предварительно записаны.

Так как посредством системы можно выделять не только эффективные практики, но и скрипты, можно на порядок увеличить имеющийся объем продаж. Ведь при помощи скриптов можно точно установить, как потребители и покупатели реагируют на определенные услуги, на ключевые товары.

Дополнительно устанавливается и то, насколько можно повысить продажи, какие для этого действия следует выполнять.

Дополнительные особенности

Для того чтобы воспользоваться всеми преимуществами данной системы, следует выполнять ее грамотную и качественную установку.

Для этого необходимо предварительно связаться со специалистам, воспользовавшись следующими номерами телефонов (+7 495 785-0494, +7 495 785-0499).

Для внедрения данной системы профессионалы предварительно проводят подготовку.

Для этого выполняется несколько ключевых действий в соответствии с подготовленным проектом. Параллельно осуществляется обучение сотрудников.

Как правило, профессионалы рекомендуют использовать облачный формат для работы. Все действия осуществляются в соответствии с установленными требованиями, нормами.

Для того чтобы точно понимать, стоит ли пользоваться подобными системами, следует воспользоваться специально подготовленной демонстрационной формой.