Обзор сервиса приватных мобильных прокси от socproxy.ru

Проблема анонимности присутствия в Интернете становится всё острее. Причём, если на персональный компьютер можно установить целый спектр специализированного «тяжеловесного» софта для обеспечения защиты персональных данных, то с мобильными устройствами всё обстоит иначе. Между тем, трафик мобильных гаджетов за последние 3 года вырос в 370 раз. Если Вы хотите, чтобы вредоносные скрипты не имели доступа к Вашим данным, имеет смысл озаботиться приобретением прокси.

Сегодня купить прокси не составит большого труда. Проблема лишь в том, что непосредственных провайдеров прокси не так много, гораздо больше дистрибьюторов – третьих фирм, которые «накручивают» дополнительный процент на услугу. Компания SOC Proxy является провайдером российских прокси, за счёт чего и достигается максимально привлекательная цена для пользователя.

Что такое прокси и для чего применяется?

Прокси-сервер необходим, чтобы иметь возможность скрыть истинный IP-адрес пользователя сети. Причины использовать прокси могут быть самыми различными. Наиболее популярным остаётся блокировка массива IP-адресов для доступа к конкретному сайту.

С введением блокировок от Роскомнадзора популярность использования прокси существенно возросла.

Не менее эффективным прокси остаются в случае:

защита компьютера от сетевых атак (некоторые виды – не все);

подключение к сети сразу несколько компьютеров под одним IP;

экономия трафика (особенно актуально для мобильного сёрфинга в сети);

комплексное снижение нагрузки на канал.

При большом желании можно найти бесплатные прокси-серверы. Однако, в этом случае Вы не можете быть уверены в том, что кто-то другой не использует тот же сервер, что и Вы. Следовательно, о безопасности данных можно забыть.

Преимущества прокси от SOC Proxy

Компания предлагает приватные прокси. А это означает, что никто кроме Вас не будет пользоваться приобретённым на время сервером. Минимальный период пользования составляет 1 месяц.

Подчеркнём, что SOC Proxy предоставляет прокси, рассчитанные под протокол IPv6.

Практически все топовые социальные проекты (ВК, YouTube, Telegram, Instagram) работают именно на этом протоколе.

В компании практикуется оптимальное распределение нагрузки между серверами. То есть, падения прокси невозможны. В случае необходимости клиент всегда может обратиться за помощью в настройке к поддержке (она работает в режиме 24/7).

Выдача прокси осуществляется сразу же после оплаты – эта процедура автоматизирована. Автоматизация справедлива и для мобильных прокси.