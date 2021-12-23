Обзор сайта знакомств Шугар Дедди

Всё чаще звучат мнения в обществе о том, что институт брака себя изжил. Люди сегодня хотят оставаться свободными, хотя в массе нет отрицания в гендерных взаимоотношениях. В особенности это актуально для мужчин, имеющих доход, который можно охарактеризовать, как «существенно выше среднего». Действительно, мужчины с большим финансовым достатком не спешат связывать себя узами брака. Тем более, что рождение наследников сегодня – не проблема (суррогатное материнство).

Часто мужчин, способных содержать девушку для романтических отношений называют шугар дэдди. Проблема заключается в том, что найти девушку, которая бы удовлетворяла не только внешними данными, но и целым спектром не менее важных характеристик не так просто.

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