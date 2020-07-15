Обзор партнёрки CPA сети https://lucky.online

Lucky Online представляет собой площадку CPA-сеть, которая объединяет веб-мастеров и рекламодателей с разных уголков нашей страны и за ее пределами. В настоящее время данный формат сотрудничества, как показывает практика, является наиболее оптимальным по ряду причин.

Это быстрее, надежнее, выгоднее, т. к. все условия изначально доступны и понятны. Кроме того, сама площадка рьяно защищает интересы как рекламодателей, так и веб-мастеров, пресекая мошеннические действия, не допускает факты неоплаты.

Все это давно автоматизировано, налажено и работает как часы. Исполнитель может быть уверен, что получит оплату за свою работу.

О компании

lucky.online – одна из крупнейших площадок, созданная профессионалами. Это является одной из причин ее стремительного роста и популярности. Люди знают свое дело, живут им и стараются создать максимально привлекательные условия для клиентов.

В настоящее время компания работает, в том числе, и в Европе, активно осваивает перспективный азиатский рынок. В режиме 24/7 работает служба поддержки, которая ответит на любые вопросы.

Все конфликты, которые возникают крайне редко, оперативно решаются. Сама работа налажена таким образом, что все делается автоматически, условия и алгоритм максимально понятны каждому из участников. Это позволяет им быстро находить себе партнеров и достигать преследуемых целей.

Возможности партнерской сети

Клиентов компании Lucky Online можно разделить на 2 основные группы. Это рекламодатели и веб-мастера. Рекламодатели – это владельцы сайтов, предприниматели, компании, которые производят те или иные товары и услуги.

Они приходят сюда для того, чтобы повысить объемы продаж и увеличить чистую прибыль. Для этого им нужны веб-мастера, которые у себя на страницах, блогах, сайтах разместят рекламные ссылки.

И главным преимуществом является то, что оплачивается не сам факт размещения ссылки, а определенное действие, которое выполнит представитель потенциальной целевой аудитории.

Это может быть, например, регистрация на сайте – рекламодателя, скачивание и установка приложения, покупка товара или услуги, подписка на какие-то информационные услуги.

Что касается веб-мастеров, им, в принципе, ничего не стоит разместить у себя ссылку рекламодателя. Главное грамотно и привлекательно ее преподнести, чтобы заинтересовать читателя. За переходы и последующие действия пользователей веб-мастер будет получать вознаграждение.

Чем их больше, тем выше заработок на такой партнерской сети.