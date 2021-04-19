Обзор парфюмированных спреев (мистов) для тела от Victoria's Secret

Мисты – относительно новый продукт на косметическом и парфюмерном рынке. Однако они быстро обрели популярность. Одним из ведущих производителей парфюмированных спреев является известный на весь мир бренд Victoria's Secret. По выгодным ценам спрей Bare Vanilla от Виктория Сикрет представлен в интернет-магазине victoriasecret.com.ua.

Что это за продукт

Это немного нестандартный продукт и многие не могут точно отнести его к какой-то конкретной категории.

Одни считают, что это больше парфюмерия, другие – уходовая косметика, третьи – воспринимают, как просто освежающую водичку. И каждый по своему прав. Это не духи, не туалетная и не парфюмированная вода в классическом понимании. Это спрей на основе чистой воды, которая содержит в себе немного ароматизаторов, преимущественно натурального происхождения, питательные и увлажняющие вещества.

Если нанести на себя такое средство, можно получить порцию свежести, увлажнения, а также легкую ароматную дымку. Это освежает образ, делает его еще приятнее. Наносить мисты можно на лицо, закрыв предварительно глаза, на волосы, тело. Обычно делается это утром во время стандартных уходовых процедур, после душа.

Хотя, это можно сделать и вечером, например, перед выходом. Либо, например, если нужно после работы посетить какое-то светское мероприятие, встретиться с друзьями и нет возможности ехать домой и переодеваться.

Можно освежить образ. В отличие от духов, где ароматы сконцентрированы, здесь есть только легкая дымка. Поэтому пользоваться парфюмированным спреем можно даже знойным летом. Это не тяжелый удушающий аромат. Наоборот, эффект будет очень освежающим и приятным.

Самые популярные парфюмированные спреи от Victoria's Secret

Наиболее востребованными мистами от данного бренда, являются следующие продукты:

Bare Vanilla – самый популярный аромат линейки, ставший бесспорным хитом. Почему? Это аромат ванили, который для большинства людей ассоциируется не с какой-то сладкой жизнью или кондитерскими изделиями, а со счастливым и беззаботным детством. Таковы результаты опросов и анализ отзывов от тех, кто пользуется этим средством. Запахи прекрасно могут переносить человека в счастливые моменты его жизни. И у этого средства прекрасно получается это.

VELVET PETALS содержит цветочные легкие ноты, пралине, сандаловое дерево. Теплый, нежный и легкий аромат, который идеально подойдет для молодых девушек.

COCONUT PASSION – есть люди, которые неравнодушны к кокосу и его аромату. Этот спрей идеально для них подойдет. Сладкие, но не удушающие нотки, вкупе с легкими цветочными, перенесут мысленно человека на песчаный пляж океана, под жаркое солнце.

Это лишь малая часть средств, которые предлагает производитель.

Каждая девушка и женщина сможет подобрать для себя подходящий аромат.