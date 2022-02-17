Обзор музыкального сервиса "Gusli" для кафе и баров

Для того, чтобы создать в заведении общественного питания подходящую обстановку и атмосферу, недостаточно только вкусной пищи и красивого интерьера, хотя это все тоже очень важно.

Нужна еще и музыка для кафе, которая может быть самой разной и зависит напрямую от формата заведения. Достаточно сложно в такой рутине уделять внимание этому, тщательно подбирать композиции. Но, это важно, ведь гости должны расслабиться. Они приходят не только поесть и попить, но и отдохнуть, провести время в приятной обстановке. Решить данную задачу поможет сервис для ресторанов и кафе Gusli.

О сервисе

Gusli – это онлайн-сервис музыкального сопровождения для кафе, ресторанов и других заведений общественного питания.

Здесь огромное количество композиций разного жанра, что позволяет заведению любого формата подобрать или создать для себя идеальный плей-лист. Это классика, совершенно новые и модные композиции, треки из чартов, экзотика и многое другое.

Не нужно ломать голову, искать отдельного сотрудника отвечающего за музыкальное сопровождение или накладывать эти обязанности на кого-то из персонала. Можно быть уверенным, что плей-лист и треки будут не устаревшими и заезженными.

Ведь они обновляются и, при желании, можно самостоятельно их поменять, редактировать. На сегодняшний день сервис Gusli:

Плейлисты длительностью 20 000 часов музыки

Обслуживает 5 500 заведений

Уже 700 000 людей пользуются официальным приложением.

Зарегистрироваться и пользоваться сервисом могут такие заведения, как:

Кафе

Рестораны

Пабы

Кальянные

Кофейни и не только.

На официальном сайте проекта можно узнать подробнее о том, что он собой представляет, какие возможности для общепита и его гостей предоставляет.

Возможности сервиса

Для того, чтобы начать пользоваться сервисом Gusli, ничего сложного делать не нужно.

Алгоритм следующий:

Зарегистрировать на сайте проекта свое заведение

Настроить музыку под формат своего заведения

Скачать и запустить плеер

Получать отчисления с заказанной музыки.

Посетители могут сказать приложение и заказывать свои любимые треки.

А заведения будут получать с этого отчисления, что является дополнительным бонусом. Это, своего рода, современный аналог музыкальных автоматов, так популярных ранее. Сервис работает официально. Поэтому все абсолютно легально с соблюдением авторских прав на все композиции.