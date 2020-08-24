Обзор крупнейшей CPA-сети на рынке криптовалюты Aivix и ее возможностей

Крипто-офферы – относительно новое направление в CPA рынке, появившееся совсем недавно, но пользующееся большой популярностью. Найти их можно и в стандартных CPA.

Но, большинство рекламодателей и веб-мастеров, предпочитает работать на специализированных площадках, которые посвящены именно криптовалюте. Ничего удивительного, ведь здесь нет ничего лишнего, других тем и сфер, в которых работают остальные.

Большинство веб-мастеров, работающих с криптовалютой, редко публикуют ссылки на что-то другое. И тем более, остальные теми не могут интересовать рекламодателей. Поэтому специализированная CPA-сеть – это идеальная площадка, для того, чтобы они могли находить друг друга и сотрудничать на максимально выгодных условиях. Именно для этих целей была создана CPA-сеть aivix.com.

О проекте

Aivix – это крупнейшая CPA-сеть, работающая именно в направлении криптовалюты. Веб-мастера и рекламодатели могут находиться при этом, где угодно, не только у нас в стране или в зоне Рунета.

Большинство пользователей не ограничиваются Рунетом, так как, практика показывает, что есть другие, более активные и платежеспособные ГЕО-зоны. На официальном сайте проекта можно найти информацию о нем, отзывы, контактные данные. Вопросы можно задать по телефону: + 180 (5485) 648, либо написав на электронную почту.

Имеется круглосуточная информационная и техническая поддержка клиентов, как веб-мастеров, так и рекламодателей. Поэтому все вопросы, какие-то неполадки, если они возникли, можно решить максимально быстро и оперативно.

Проект Aivix не первый день существует, сумел заработать себе имя и безупречную репутацию, а также высокий авторитет среди подобных площадок.

Условия сотрудничества

На Aivix нет каких-то стандартных условий. Все зависит от того, кто именно выступает рекламодателем, а кто – веб-мастером, и на какой площадке он будет размещать материалы, какая ГЕО-зона охвата.

Дело в том, что именно географический охват сильнее всего влияет на стоимость трафика. Например, в последнее время очень перспективной стала Польша.

Страна развивается, имеет достаточно платежеспособное население, которое из-за ограничительных мер, последние месяцы стало активно интересоваться возможностью инвестировать в криптовалюту. Неудивительно, что стоимость размещения рекламных материалов и партнерских ссылок в данной зоне стоит дороже, чем на многих других.

Что касается условий в целом, то они разные. Кто-то платит за количество переходов, другие – за регистрацию, третьи – только в том случае, если привлеченный пользователь оставил на сайте определенную сумму и т. д.