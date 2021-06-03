Обзор конструктора телеграм чат-ботов SAMBOT.RU

Мессенджер Telegram который так долго оставался в некоторой тени из-за за конфликта с Роскомнадзором, я сейчас на пике популярности и число пользователей стремительно растет.

Ничего удивительного, если учесть какие возможности он предоставляет как обычным людям, так и блогерам, различным организациям и не только.

В последнее время очень популярны стали Telegram-боты, которые существенно упрощают работу и позволяют пользователю быстро получить ответы на вопросы, помощь в самых разных сферах.

Тут всё зависит именно от тематики бота. Неудивительно, что многие компании, паблики, каналы создают себе такие боты, а ссылку прикрепляют в описании, либо периодически напоминают своим подписчикам. Создать бот совсем несложно. Это можно сделать при помощи сервиса SAMBOT.RU. С данным сервисом вы будете точно знать, как создать бота в телеграмме.

О сервисе

Это конструктор чат-ботов специально для мессенджера Telegram.

Необязательно быть SMM-щиком или каким-то специалистом в этой сфере, чтобы создать и запустить свой чат бот, удобный для пользователей. Даже новичок, который раньше никогда ничем подобным не занимался, сможет создать и запустить свой бот всего за полчаса времени.

Возможности сервиса

SAMBOT.RU позволяет включить в бот такие опции как:

Приветствие

Автоответчик

Сбор данных для базы

Презентация товаров и услуг

Интеграция с Google

Рассылка сообщений, которые могут представлять собой рекламные тексты, напоминания, новости об акциях и интересных предложениях для клиентов

Возможность разделять аудиторию на отдельные сегменты с учетом данных из базы

Возможность настройки фильтра слов

Запуск рекламы.

Если зайти на сайт проекта, многие растеряются, так как им все покажется сложным на первый взгляд.

Но это только кажется, потому что согласно статистике, большинство людей, которые вообще никогда ничем подобным не занимались, быстро понимают, что к чему и создают свой первый бот.

Тем более, что на сайте есть огромное количество инструкций, в том числе и видео, где подробно и пошагово описываются все действия поэтапно.

В таких условиях трудно что-то перепутать, потому что информация подаётся максимально просто и понятно. Если есть какие-то вопросы, можно связаться с менеджером проекта посредством телефонной связи, либо, написав на электронную почту или в тот же с Telegram.

Он ответит на все вопросы, предоставит подробную развернутую консультацию. Стоимость услуг SAMBOT.RU доступная, а качество высочайшее.