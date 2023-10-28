Обзор конструктора сайтов tobiz.net

Большинство сайтов можно создавать без сложных алгоритмов программирования, а использовать готовые заготовки и формы. Простотой и широкой функциональностью в этом отличается сервис Тобиз. Именно это нужно владельцам сайтов, как начинающим, так и преуспевающим в интернет-бизнесе.

Не нужно тратить время, а главное – лишние деньги, ведь готовые разработанные блоки в TOBIZ подойдут под любые задачи. Нужно выбрать только подходящие к своим условиям. Речь идет как об одностраничном лендинге, так и многостраничном интернет-магазине.

Для применения готовых шаблонов не потребуются наемные специалисты. Даже начинающие пользователи справятся с панелью управления этого конструктора, где шаблоны сайтов подойдут для решения любых задач.

Что может ТОБИЗ

Платформа интегрирована со всеми интернет-гигантами.

По платежам все ведущие системы и кошельки. В том числе в объединенной Робокассе и Интеркассе. Пеер, Сбер, Эквайринг.

По управлению сайтом все современные CRM, в том числе амоcrm и Битрикс, Си, все версии складов.

По аналитике и настройкам интеграция с метриками Гугл и Яндекс, вконтакте, Фейсбука, Задарма.

Чаты и звонки – через все мессенджеры.

Уведомление о заказе товара посылается в Телеграм. Интеграция по товарам через Яндекс.Маркет. Набор почтовых сервисов для рассылок.

Виды сайтов – визитки, блоги, корпоративные, интернет-магазины.

Форум и одностраничники. Всего больше десятка форм с многими десятками комплектов шаблонов.

Что есть в ТОБИЗ

Среди заготовок – все от элементарных блоков до многоуровневых задач.

В библиотеках конструктора вы найдете:

Шаблоны нужных задач всех отраслей (ниш) уже построены. С использованием современных javascript, CSS, HTML. Обязательная их адаптация для мобильных версий.

Шрифты, видео для фона. Подборки изображений, адаптирующихся под разные экраны с любыми размерами и разрешением. Заготовки и готовые предложения анимаций. Сайт анимируется под них легкими настройками.

Удивительные перемещения блоков создаются параллаксом, рождая поразительные эффекты.

Один из самых богатых разделов – заготовки для общения владельцев сайта с пользователями и клиентами.

Среди них наличие:

Настраиваемых форм, интегрированных с Mail, Google. Готовых блоков с контактами, формами обратной связи, отзывов.

Для навигации по сайту – компактных вкладок, удобных меню с горизонтальным вертикальным расположением., интерактивных карт для поиска клиентами по геолокации.

Для демонстрации и иллюстраций – поблочных слайдеров и каруселей; полноэкранных лайтбоксов для фотографий, рисунков и видео; обширных галерей, которые могут собирать все медиа в одном пространстве.

Мотивирующих мини-карточек товара и блоков стильных, красивых иконок. Кнопок перехода к действиям, счетчиков с обратными отсчетами для дедлайнов при оформлении заказов и покупок.

На ТОБИЗ внутренний конструктор с личным кабинетом, здесь можно за час создать любой сайт с бесконечными возможностями.