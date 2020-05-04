Обзор функционала парсера целевой аудитории в Одноклассниках и ВКонтакте oktarget.ru

Сегодня уже никто не сомневается в том, что реклама, предлагаемая в Интернете, по своей эффективности ничем не уступает ТВ-рекламе. При этом, стоимость продвижения через Интернет на порядки ниже. В пример можно привести таргетированную рекламу в социальных сетях (и не только). Сами рекламные сети предлагают интерфейс для вычленения целевой аудитории. Между тем, этот инструмент, мягко говоря, является неидеальным. Увеличить эффективность рекламной компании можно в том случае, если Вы, как рекламодатель, будете ориентироваться не на конкретные характеристики потенциального клиента/покупателя, а на их сообщества (сегменты пользователей социальных сетей).

На сайте http://oktarget.ru/ Вы сможете приобрести парсер – программу, которая в автоматическом режиме будет искать для Вас пользователей в социальных сетях (не только «Одноклассники», но и «Вконтакте») по заранее указанным параметрам.

Какие критерии использует парсер?

Их значительно больше, чем при типичном организации кампании в таргет-сетях. Как правило, речь идёт о следующих входных данных для парсера:

ключевые слова в постах;

свежие члены сообществ (недавно подписавшиеся);

наличие метки активных и интересных пабликов;

статус;

лайки и комменты к конкретным постам;

определённые категории друзей (ЦА в подписчиках и т.д.).

К примеру, при организации рекламной кампании в ВК, Вы сможете описать аудиторию следующим образом – пример: молодые родители, которые интересуются детскими товарами, которые недавно подписались на группу производителя слингов.

При помощи парсера Вы сможете значительно острее задать облик целевой аудитории: молодые родители новорожденных детей (до 1,5 лет, например), лайкают посты со слингами конкретных производителей, на странице открыты личные сообщения и т.д.

То есть, парсер открывает качественно иные возможности для рекламы в сети.

Преимущества ОКТаргет

Данный парсер рекомендован не только для маркетологов, но и для арбитражников, предпринимателей. Парсер имеет совместимость с двумя самыми популярными в России социальными сетями – Одноклассники и Вконтакте.

С помощью парсера удастся подобрать площадку для размещения. Можно выявить интересы подписчиков, а не ориентироваться лишь на сухую аналитику. Парсер даёт возможность осуществлять мониторинг вступивших пользователей.

По статистике, именно только что вступившие пользователи являются наиболее активными. Их проще всего конвертировать в продажу.

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В видео показан пример использования парсера OKtarget: