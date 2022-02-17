Обзор ассортимента оптового интернет-магазина джинсовой одежды в Одессе "Jeans Market"

Джинсовую одежду можно смело назвать самой популярной и не выходящей из моды. Меняются модели, но сами вещи, сшитые из денима, всегда в тренде. Неудивительно, что у большинства компаний, предпринимателей, работающих с одеждой, в каталоге всегда есть раздел с джинсовыми вещами.

Сегодня выгодно купить джинсы оптом можно в интернет-магазине Jeans Market.

О магазине

Jeans Market – это не стандартный интернет-магазин. Это крупный аутлет, продающий товары оптом напрямую от производителей.

Компания ориентирована именно на оптовых покупателей, которые в дальнейшему планируют реализовывать товар в розницу. Она не является производителем.

Основная масса – это китайское производство. Но, это гарантированно качественные вещи. Ведь специалисты компании тщательно отбирают поставщиков, оценив качество их продукции по всем параметрам:

Актуальность фасонов и моделей

Используемые материалы

Качество швов и фурнитуры

Общее качество готовой продукции.

Это ни в коем случае не подделки.

Речь про продукцию официальных китайских производителей, коих, кстати, очень много. И Jeans Market сотрудничает только с лучшими из них. На сайте компании можно подробнее ознакомиться с общей информацией о ней, с каталогом продукции, ценами, условиями сотрудничества, доставки и оплаты.

Если возникли вопросы, менеджер готов предоставить развернутую консультацию и ответить на них все по телефону: +38 (097) 631-49-89.

Ассортимент

Выбор джинсовой одежды в Jeans Market очень широкий. Это много как старой доброй не выходящей из моды классики, так и новые, наиболее актуальные тренды сезона. Здесь в большом ассортименте представлены джинсовые брюки следующих моделей:

MOM

Американка

Бойфренды

Прямые

Классические и не только.

Также в каталоге онлайн-магазина можно найти такие виды джинсовой одежды, как:

Куртки

Жилетки

Юбки

Капри

Шорты и многое другое.

Ассортимент постоянно пополняется и обновляется, появляется что-то интересное. Сотрудничать с компанией могут как частные предприниматели, так и компании, владельцы оффлайн и онлайн-магазинов, интернет шоу-румов и не только.

Условия очень выгодные. Так как идет прямое сотрудничество с поставщиками и нет посредников, ценник максимально выгодный. Кроме того, это дополнительная гарантия качества и оригинальности продукции. Можно для начала приобрести пробную небольшую партию и потом, если все в порядке, сделать оптовый заказ.