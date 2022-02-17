Обзор ассортимента оптового интернет-магазина джинсовой одежды в Одессе "Jeans Market"

Джинсовую одежду можно смело назвать самой популярной и не выходящей из моды. Меняются модели, но сами вещи, сшитые из денима, всегда в тренде. Неудивительно, что у большинства компаний, предпринимателей, работающих с одеждой, в каталоге всегда есть раздел с джинсовыми вещами.
Сегодня выгодно купить джинсы оптом можно в интернет-магазине Jeans Market.
О магазине
Jeans Market – это не стандартный интернет-магазин. Это крупный аутлет, продающий товары оптом напрямую от производителей.
Компания ориентирована именно на оптовых покупателей, которые в дальнейшему планируют реализовывать товар в розницу. Она не является производителем.
Основная масса – это китайское производство. Но, это гарантированно качественные вещи. Ведь специалисты компании тщательно отбирают поставщиков, оценив качество их продукции по всем параметрам:
- Актуальность фасонов и моделей
- Используемые материалы
- Качество швов и фурнитуры
- Общее качество готовой продукции.
Это ни в коем случае не подделки.
Речь про продукцию официальных китайских производителей, коих, кстати, очень много. И Jeans Market сотрудничает только с лучшими из них. На сайте компании можно подробнее ознакомиться с общей информацией о ней, с каталогом продукции, ценами, условиями сотрудничества, доставки и оплаты.
Если возникли вопросы, менеджер готов предоставить развернутую консультацию и ответить на них все по телефону: +38 (097) 631-49-89.
Ассортимент
Выбор джинсовой одежды в Jeans Market очень широкий. Это много как старой доброй не выходящей из моды классики, так и новые, наиболее актуальные тренды сезона. Здесь в большом ассортименте представлены джинсовые брюки следующих моделей:
- MOM
- Американка
- Бойфренды
- Прямые
- Классические и не только.
Также в каталоге онлайн-магазина можно найти такие виды джинсовой одежды, как:
- Куртки
- Жилетки
- Юбки
- Капри
- Шорты и многое другое.
Ассортимент постоянно пополняется и обновляется, появляется что-то интересное. Сотрудничать с компанией могут как частные предприниматели, так и компании, владельцы оффлайн и онлайн-магазинов, интернет шоу-румов и не только.
Условия очень выгодные. Так как идет прямое сотрудничество с поставщиками и нет посредников, ценник максимально выгодный. Кроме того, это дополнительная гарантия качества и оригинальности продукции. Можно для начала приобрести пробную небольшую партию и потом, если все в порядке, сделать оптовый заказ.