Обзор ассортимента интернет-магазина сетевого оборудования UPlan
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Обзор ассортимента интернет-магазина сетевого оборудования UPlan

6 сентября 2021

На любом объекте, где живут и работают люди, подключены не только стандартные инженерные коммуникации, необходимые для нормальной жизнедеятельности, но и огромное количество других кабелей.

Это интернет, телефония, телевидение и не только. Старые объекты изначально не были рассчитаны на такие виды и количество коммуникаций. Поэтому при прокладке чего-то нового или ремонте старых систем, часто помимо самого сетевого оборудования, применяются еще и дополнительные приспособления, комплектующие, чтобы сделать это быстро, аккуратно и защитить сами элементы, чтобы в дальнейшем на них не оказывались серьезные нагрузки. В новых объектах эти моменты учитываются еще на этапе проектирования.

Независимо от того, какие именно системы нужно проложить и на каком типе объекта, лучше все необходимое оборудование и комплектующие приобрести в одном месте и сразу. Так получится выгоднее. В Украине это можно сделать в компании UPlan, официальный сайт — http://uplan.com.ua/.

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О компании  

Uplan – один из крупнейших поставщиков сетевого оборудования, работающий как с частными, так и юридическими лицами, предлагая широкий ассортимент, низкие цены и официальные гарантии качества.

Компания не является производителем. Это крупный поставщик, предлагающий продукцию ведущих мировых производителей. Прямое сотрудничество с компаниями-производителями позволяет UPlan гарантировать, что вся продукция в каталоге качественная и оригинальная.

На официальном сайте можно подробнее изучить доступный ассортимент сетевого оборудования и дополнительных услуг, ознакомиться с прайс-листом, условиями доставки, оплаты и так далее.

Если после этого все равно остались какие-то вопросы, их всегда можно задать сотруднику компании, позвонив по номеру: +38 (063) 621 47 82.

Ассортимент

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Компания UPlan предлагает следующие виды сетевого оборудования:

  • Оптические компоненты
  • Пассивное оборудование
  • Активное оборудование
  • Системы прокладки кабеля
  • Инструмент и тестеры
  • Кроссовое оборудование
  • Аксессуары и крепления
  • Расходные материалы и многое другое.

Приобрести сетевое оборудование здесь могут как обычные люди, так и организации, в том числе компании, занимающиеся непосредственно проектированием, монтажом, последующим обслуживанием и ремонтом таких систем.

Объемы могут быть разными. Чем больше объем, тем ниже цена. А для постоянных и крупных клиентов предлагаются дополнительные, еще более выгодные условия.



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