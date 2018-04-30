Норвежские фьорды — что это такое

Фьорды являются символом Норвегии. Они находятся под защитой ЮНЕСКО, как всемирное наследие.

Те, кто хоть один раз увидел это чудо природы, не забудет его уже никогда. Убедиться в этом можно благодаря предложению, находящемуся на этом сайте http://voyage-travel.com.ua/avtobusnye-tury-v-norvegiju-i-norvezhskie-fordy/.

Шедевры природы

Фьорды – это заливы (именно так переводится это слово с норвежского языка), узкими извилистыми языками врезающиеся в сушу на приличное расстояние. Сформировались они около 10-12 тысяч лет назад в последний ледниковый период при отходе льдов.

Эти заливы похожи на озера со спокойной водой голубого цвета, но соленой. Они обрамлены скалами, с вертикальных склонов которых низвергаются водопады разной величины. Их исток – ледники.

Каждый фьорд кажется обособленным, отдельным от сородичей, но это далеко не так: все они переплетены между собой. То есть, входя в один из моря, можно перейти в другой и так далее, и по их разветвленной сети опять вернуться на «большую воду».

Ландшафт, создаваемый фьордами со скалистыми берегами, суровой, но величественной природой, действительно великолепен. Недаром норвежцы гордятся этим своим достоянием, а туристы из разных стран мира рвутся его увидеть.

Самые красивые места

Каждый фьорд имеет свое имя, и часть из них особенно популярна благодаря каким-либо достопримечательностям:

Согнефьорд – король фьордов. Такое «звание» он получил за свою протяженность – 204 км вглубь материка и 1308 м в море;

Гейрангер-фьорд (15 км) славится живописными водопадами, самыми высокими. Наиболее известны своей живописностью Жених, Фата Невесты, Семь сестер;

Тронхеймсфьорд занимает третье место по протяженности среди собратьев. Назван он в честь города Тронхейн, находящегося на его берегу. Этот фьорд служил морским путем ещё для викингов и сейчас не потерял своего транспортного значения;

Хардангерфьорд известен благодаря большому количеству заливов, водопадов, а также фруктовым садам, очень красиво цветущим в конце весны;

Люсефьорд славится благодаря скале Прекестулен, с которой открывается перехватывающая дух панорама.

Это далеко не полный список норвежских фьордов, ради лицезрения которых стоит посетить эту страну. Они прекрасно смотрятся в освещении северного сияния, а летом, когда день очень длинный, можно сделать восхитительные снимки с разных ракурсов.