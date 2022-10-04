Варочные панели пришли на смену громоздким стандартным кухонным плитам и пользуются высоким спросом. Столкнувшись с поломкой такого устройства, нужно в первую очередь выяснить причины неисправности. Качественный ремонт варочных панелей в СПб выполняет сервисный центр proffys.ru.

Поиск причины

Прежде чем начинать обследование оборудования следует убедиться, что панель подключена к электророзетке, и система электроснабжения в помещении работает исправно. Если с этим все в порядке, можно приступать к поиску проблемы в несколько этапов:

В первую очередь следует проконтролировать уровень напряжения в розетке. При больших нагрузках на контакты возможно их перегорание.

Далее нужно осмотреть провод и вилку, убедиться в отсутствии повреждений на данных элементах. Если на данном участке будут обнаружены какие-либо дефекты, понадобится замена поврежденной детали для предотвращения замыкания.

На следующем этапе необходимо демонтировать варочную панель. После извлечения устройства из столешницы открывается возможность изучить его состояние, проверить на отсутствие сколов и трещин.

Для проверки трансформатора и термопредохранителя нужно воспользоваться мультиметром. Обнаружив что показатель сопротивления снижен, либо оно отсутствует совсем, нужно выполнить замену данных деталей.

Далее необходимо использовать мультиметр, чтобы проверить всю проводку, соединяющую оборудование и конфорки. Нужно тестировать все контакты и соединения по отдельности.

Ремонт