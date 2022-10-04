Не включается варочная панель — причины и ремонт
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Не включается варочная панель — причины и ремонт

4 октября 2022

Варочные панели пришли на смену громоздким стандартным кухонным плитам и пользуются высоким спросом. Столкнувшись с поломкой такого устройства, нужно в первую очередь выяснить причины неисправности. Качественный ремонт варочных панелей в СПб выполняет сервисный центр proffys.ru.

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Поиск причины

Прежде чем начинать обследование оборудования следует убедиться, что панель подключена к электророзетке, и система электроснабжения в помещении работает исправно. Если с этим все в порядке, можно приступать к поиску проблемы в несколько этапов:

  • В первую очередь следует проконтролировать уровень напряжения в розетке. При больших нагрузках на контакты возможно их перегорание.
  • Далее нужно осмотреть провод и вилку, убедиться в отсутствии повреждений на данных элементах. Если на данном участке будут обнаружены какие-либо дефекты, понадобится замена поврежденной детали для предотвращения замыкания.
  • На следующем этапе необходимо демонтировать варочную панель. После извлечения устройства из столешницы открывается возможность изучить его состояние, проверить на отсутствие сколов и трещин.
  • Для проверки трансформатора и термопредохранителя нужно воспользоваться мультиметром. Обнаружив что показатель сопротивления снижен, либо оно отсутствует совсем, нужно выполнить замену данных деталей.
  • Далее необходимо использовать мультиметр, чтобы проверить всю проводку, соединяющую оборудование и конфорки. Нужно тестировать все контакты и соединения по отдельности.

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Ремонт

  • Самая простая неисправность, устранить которую можно самостоятельно – это перегорание плавкого предохранителя. Такое случается при резком скачке напряжения. В этом случае нужно приобрести новый предохранитель в специализированном магазине, где продаются запчасти для варочных панелей, и выполнить замену самостоятельно. Чтобы предотвратить такие поломки в дальнейшем, нужно позаботиться о наличии специального защитного устройства.
  • Если не включается одна из конфорок, нужно выполнить тщательную проверку проводов, передающих напряжение. При обнаружении дефекта, необходимо перепаять провода. Нередко случается, что под воздействием высокой температуры нагревательный элемент оплавляется, и конфорка выходит из строя. В такой ситуации нужно заменить электронагреватель.
  • Неисправность сенсора – одна из самых сложных поломок, требующая профессионального ремонта с привлечением специалистов. Пытаться самостоятельно отремонтировать варочную панель в такой ситуации не следует, чтобы не нанести еще больший вред.



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