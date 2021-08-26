Что такое лид и лидогенерация? Узнайте о главном инструменте маркетинга.
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Что такое лид и лидогенерация?

26 августа 2021

Современный маркетинг располагает огромным инструментарием, направленным на решение типичных задач (продвижение продукта). Лидогенерацией называют процесс, результатом которого является получение лидов. Лидом называют потенциального клиента (или его контактные данные). Лидогенерация – это непрерывный процесс, создающий поток данных о клиентах, сохраняемых внутри компании.

По поисковому запросу «Cubizar — Что такое лид?» легко найти подробную информацию по теме данной публикации. В лидогенерации существует множество технических тонкостей: типы лидов, источники лидов, виды лидов и т.д.

Примеры лидов

Примеры лидов

Профессионалы в маркетинге лидом называют человека, который уже располагает повышенным интересом к товару или услуге (готов их приобрести). Человека, который обладает столь высоким интересом к коммерческому предложению проще всего превратить в клиента компании.

Условия, которые превращают обычного человека в лида:

  • человек ознакомился со сферой деятельности компании;
  • человек заинтересован в получении товара или услуги от компании;
  • человек проявил свою заинтересованность на сайте компании (зарегистрировался, вышел на диалог с оператором в чате, позвонил оператору и т.д.).

Обратим внимание, что не всегда полученные компанией лиды являются качественными. К примеру, если пользователь оставил свои контактные данные по ошибке (некорректно понял вектор деятельности компании) – это псевдо-лид.

Также псевдо-лидом называют ботов, оставляющих несуществующие контактные данные. К сожалению, некоторые российские компании, которые обещают выполнить эффективную лидогенерацию для компании-заказчика, уличают в мошенничестве (в предоставлении пвсевдо-лидов).

Источники лидов

Источники лидов

Самые распространённые источники в лидогенерации: контекстная и таргетированная реклама. Поисковики и социальные сети располагают невероятными объёмами трафика в сутки.

Это позволяет обеспечить практически неиссякаемый поток лидов для компании. Причём стоимость этих лидов вполне доступна.

Ведь оплачивать лид придётся лишь в случае, когда пользователь переходит по контекстной рекламе на сайт компании.

В таргетированной рекламе всё ещё привлекательнее. Существуют инструменты для разделения лидов по характеристикам: возраст, геолокация, актуальное семейное положение и т.д.

Существует всего 3 вида лидов: холодные, горячие и тёплые. Холодный лид тяжелее всего превратить в продажу – человек ещё не знает, что он хочет. Тёплый лид – человек уже определился с товаром и услугой и ищет лучшее предложение на рынке. Горячий лид – человек готов на сделку здесь и сейчас.

В видео простым языком рассказывается о лидогенерации:



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