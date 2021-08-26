Что такое лид и лидогенерация?

Современный маркетинг располагает огромным инструментарием, направленным на решение типичных задач (продвижение продукта). Лидогенерацией называют процесс, результатом которого является получение лидов. Лидом называют потенциального клиента (или его контактные данные). Лидогенерация – это непрерывный процесс, создающий поток данных о клиентах, сохраняемых внутри компании.

По поисковому запросу «Cubizar — Что такое лид?» легко найти подробную информацию по теме данной публикации. В лидогенерации существует множество технических тонкостей: типы лидов, источники лидов, виды лидов и т.д.

Примеры лидов

Профессионалы в маркетинге лидом называют человека, который уже располагает повышенным интересом к товару или услуге (готов их приобрести). Человека, который обладает столь высоким интересом к коммерческому предложению проще всего превратить в клиента компании.

Условия, которые превращают обычного человека в лида:

человек ознакомился со сферой деятельности компании;

человек заинтересован в получении товара или услуги от компании;

человек проявил свою заинтересованность на сайте компании (зарегистрировался, вышел на диалог с оператором в чате, позвонил оператору и т.д.).

Обратим внимание, что не всегда полученные компанией лиды являются качественными. К примеру, если пользователь оставил свои контактные данные по ошибке (некорректно понял вектор деятельности компании) – это псевдо-лид.

Также псевдо-лидом называют ботов, оставляющих несуществующие контактные данные. К сожалению, некоторые российские компании, которые обещают выполнить эффективную лидогенерацию для компании-заказчика, уличают в мошенничестве (в предоставлении пвсевдо-лидов).

Источники лидов

Самые распространённые источники в лидогенерации: контекстная и таргетированная реклама. Поисковики и социальные сети располагают невероятными объёмами трафика в сутки.

Это позволяет обеспечить практически неиссякаемый поток лидов для компании. Причём стоимость этих лидов вполне доступна.

Ведь оплачивать лид придётся лишь в случае, когда пользователь переходит по контекстной рекламе на сайт компании.

В таргетированной рекламе всё ещё привлекательнее. Существуют инструменты для разделения лидов по характеристикам: возраст, геолокация, актуальное семейное положение и т.д.

Существует всего 3 вида лидов: холодные, горячие и тёплые. Холодный лид тяжелее всего превратить в продажу – человек ещё не знает, что он хочет. Тёплый лид – человек уже определился с товаром и услугой и ищет лучшее предложение на рынке. Горячий лид – человек готов на сделку здесь и сейчас.

В видео простым языком рассказывается о лидогенерации: