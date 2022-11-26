Нарциссы: время посадки и обрезка
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Нарциссы: время посадки и обрезка

26 ноября 2022

Нарциссы могут сиять в саду весной. Но залогом успеха является правильное время посадки и обрезка после цветения.

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Яркие цветы прогоняют унылую зиму

Если вовремя посадить луковицы нарцисса в землю, то можно любоваться длинными стеблями на Пасху, покачивающимися в лучах первых солнечных лучей и предвещающими приход весны. Здесь вы найдете все о посадке осенью и весной, а также о том, как подготовить луковицы нарциссов на следующий год с помощью правильной обрезки.

Посадка луковиц нарциссов: подходящее время

Луковицы нарциссов уходят в землю в сентябре. Это позволит сформироваться первым корням до первых затяжных заморозков. Но в крайнем случае возможна посадка и весной. Луковицы высаживают в солнечном или полутенистом месте.

Для посадки подходит обычная садовая почва, которую можно дополнить высококачественной органической почвой. Очень тяжелую почву следует смешать с песком. Вот краткий обзор процедуры посадки луковиц нарциссов:

  • Посадочная яма: в два-три раза больше высоты луковицы.
  • Расстояние посадки: от 12 до 15 см.
  • Луковица помещается в посадочную яму верхушкой вверх.
  • Неплотно заполните посадочную яму почвой
  • Весной почва влажная и солнечная, летом сухая 

Посадка забытых луковиц нарциссов весной

Поскольку все мы люди, можно забыть одну-две луковицы в подвале. Хорошо сохранившиеся луковицы можно высаживать весной. Но почва должна быть гарантированно безморозной. Кроме того, луковицы вот-вот прорастут. Они более чувствительны, чем обычно, и их нельзя повредить. Поэтому при посадке помещайте луковицу в выкопанную посадочную яму особенно осторожно.

Early flowering plants between snow and ice. Spring is coming, winter is over. Crocuses, Narcissi.

Высаживать забытые луковицы можно только тогда, когда нет морозов.

Обрезка нарциссов: сроки и порядок действий

Обрезка нарциссов не требуется. Надземная часть растения отмирает после цветения и ежегодно дает побеги. Поэтому обрезка не приводит к повторному цветению или более сильным побегам на следующий год. Это может даже ослабить растение. Чтобы растение не теряло излишне энергии на зиму, важно отметить:

  • Удаление цветоноса после цветения
  • Удаляйте листья только тогда, когда они пожелтели



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