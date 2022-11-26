Нарциссы: время посадки и обрезка

Нарциссы могут сиять в саду весной. Но залогом успеха является правильное время посадки и обрезка после цветения.
Яркие цветы прогоняют унылую зиму
Если вовремя посадить луковицы нарцисса в землю, то можно любоваться длинными стеблями на Пасху, покачивающимися в лучах первых солнечных лучей и предвещающими приход весны. Здесь вы найдете все о посадке осенью и весной, а также о том, как подготовить луковицы нарциссов на следующий год с помощью правильной обрезки.
Посадка луковиц нарциссов: подходящее время
Луковицы нарциссов уходят в землю в сентябре. Это позволит сформироваться первым корням до первых затяжных заморозков. Но в крайнем случае возможна посадка и весной. Луковицы высаживают в солнечном или полутенистом месте.
Для посадки подходит обычная садовая почва, которую можно дополнить высококачественной органической почвой. Очень тяжелую почву следует смешать с песком. Вот краткий обзор процедуры посадки луковиц нарциссов:
- Посадочная яма: в два-три раза больше высоты луковицы.
- Расстояние посадки: от 12 до 15 см.
- Луковица помещается в посадочную яму верхушкой вверх.
- Неплотно заполните посадочную яму почвой
- Весной почва влажная и солнечная, летом сухая
Посадка забытых луковиц нарциссов весной
Поскольку все мы люди, можно забыть одну-две луковицы в подвале. Хорошо сохранившиеся луковицы можно высаживать весной. Но почва должна быть гарантированно безморозной. Кроме того, луковицы вот-вот прорастут. Они более чувствительны, чем обычно, и их нельзя повредить. Поэтому при посадке помещайте луковицу в выкопанную посадочную яму особенно осторожно.
Высаживать забытые луковицы можно только тогда, когда нет морозов.
Обрезка нарциссов: сроки и порядок действий
Обрезка нарциссов не требуется. Надземная часть растения отмирает после цветения и ежегодно дает побеги. Поэтому обрезка не приводит к повторному цветению или более сильным побегам на следующий год. Это может даже ослабить растение. Чтобы растение не теряло излишне энергии на зиму, важно отметить:
- Удаление цветоноса после цветения
- Удаляйте листья только тогда, когда они пожелтели