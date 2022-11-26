Нарциссы: время посадки и обрезка

Нарциссы могут сиять в саду весной. Но залогом успеха является правильное время посадки и обрезка после цветения.

Яркие цветы прогоняют унылую зиму

Если вовремя посадить луковицы нарцисса в землю, то можно любоваться длинными стеблями на Пасху, покачивающимися в лучах первых солнечных лучей и предвещающими приход весны. Здесь вы найдете все о посадке осенью и весной, а также о том, как подготовить луковицы нарциссов на следующий год с помощью правильной обрезки.

Посадка луковиц нарциссов: подходящее время

Луковицы нарциссов уходят в землю в сентябре. Это позволит сформироваться первым корням до первых затяжных заморозков. Но в крайнем случае возможна посадка и весной. Луковицы высаживают в солнечном или полутенистом месте.

Для посадки подходит обычная садовая почва, которую можно дополнить высококачественной органической почвой. Очень тяжелую почву следует смешать с песком. Вот краткий обзор процедуры посадки луковиц нарциссов:

Посадочная яма: в два-три раза больше высоты луковицы.

Расстояние посадки: от 12 до 15 см.

Луковица помещается в посадочную яму верхушкой вверх.

Неплотно заполните посадочную яму почвой

Весной почва влажная и солнечная, летом сухая

Посадка забытых луковиц нарциссов весной

Поскольку все мы люди, можно забыть одну-две луковицы в подвале. Хорошо сохранившиеся луковицы можно высаживать весной. Но почва должна быть гарантированно безморозной. Кроме того, луковицы вот-вот прорастут. Они более чувствительны, чем обычно, и их нельзя повредить. Поэтому при посадке помещайте луковицу в выкопанную посадочную яму особенно осторожно.

Высаживать забытые луковицы можно только тогда, когда нет морозов.

Обрезка нарциссов: сроки и порядок действий

Обрезка нарциссов не требуется. Надземная часть растения отмирает после цветения и ежегодно дает побеги. Поэтому обрезка не приводит к повторному цветению или более сильным побегам на следующий год. Это может даже ослабить растение. Чтобы растение не теряло излишне энергии на зиму, важно отметить: