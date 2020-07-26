Напольные зеркала для любителей старины

Когда-то, когда зеркала представляли из себя предмет роскоши и производились только в одном месте, Венеции, то, во что они были обрамлены представляло отдельную ценность.

С тех времён технологии упростились и зеркала стали доступны повсеместно, но желание иметь в доме зеркало во весь рост, в качественном обрамлении, имеющем общий прекрасный вид, остаётся у многих.

Эту тенденцию чутко уловили производители и удовлетворяет потребности потенциальных покупателей, предоставляя им возможность приобрести желаемый предмет интрьера, способного стать украшением спальни или гостинной, особенно если подобная мебель изготовлена по дизайнерским эскизам, проработанных до мельчайших деталей.

Что представлено на рынке

Кроме стильных напольных зеркал, предназначенных главным образом для ценителей французской мебели и стиля ретро, обрамлённых рамой из ценных пород дерева с настоящей резьбой ручной работы и имеющих изысканный внешний, потому, что тщательно проработана каждая мелкая деталь можно подобрать настенные зеркала, всевозможных форм и трюмо для спален.

Все зеркала имеют ряд преимуществ:

статусный внешний вид, оттенки, цвет и фактура материала привлекают к себе внимание самых требовательных клиентов

прочность и долговечность, как следствие качественной и продуманной технологии производства

использование экологически безопасных материалов

Если есть желание приобрести подобное изделие то достаточно зайти в интернет, набрать yvesfouquet.com и можно ознакомиться с множеством предложения, что потребует значительного времени, так как интересного очень много.

Очень часто такое напольное зеркало является составной частью гарнитура, с привкусом явного атиквариата, и намёком на то, что это французская мебель, минимум позапрошлого века. И для выбора подходящей замены чаще всего обращаются yvesfouquet.com.

Здесь можно приобрести как дизайнерский комплект элитной мебели в Киеве так и отдельно купить элитное напольное зеркало выполненное в том или ином стиле, наиболее полно отвечающее внутреннему видению будущего пользователя. Естественно, что эти вещи предназначены для искушённого потребителя и имеют значительную цену, как и всякая эксклюзивная вещь.

Что может ещё заинтересовать

Кроме напольных зеркал, шкафов, столов и кушеток обязательно будут представлены очень востребованные искушёнными приобретателями изделия-библиотеки:

однокорпусные, различной ширины и стиля

многокорпусные, для размещения большого количества книг или предметов коллекционирования, в различных стилях, способов отделки и цветовых решений.

библиотеки-этажерки

Изучая каталог имеющихся предметов меблировки можно подобрать как зеркала, различающиеся по размерам, включая и напольные, в рамах из натурального дерева и рамах из других материалов традиционного стиля и стиля Хай-тек.

А определившись с подбором необходимого достаточно зайти на сайт и заказать всё, что приглянулось и наиболее полно соответствует реализации задуманного преображений своего дома.

И по окончании периода хлопот и волнений, расставив всё по своим местам, реализовав свой замысел преображений, можно облегчённо вздохнуть, оглядеться и насладиться полученным результатом, который ожидаемо окажется впечатляющим и превосходны.

Далее на видео вы можете ознакомиться с процессом изготовления напольного зеркала.