На какие экскурсии можно сходить в Москве

Москва не просто столица и один из крупнейших деловых центров страны и мира. Это еще и очень красивый, интересный город. Независимо от цели, приведшей в этот город, человек должен выкроить время, чтобы посмотреть интересные места столицы.

В интернете много информации, советов. Можно самостоятельно прогуляться по центру или отправиться в какое-то конкретное интересующее место.

Но, намного эффективнее и информативнее, если это будет экскурсия. Ознакомиться с разными вариантами экскурсий и туров по Москве можно на сайте https://captour.ru/.

Особенности экскурсий в Москве и какую лучше выбрать

Это, если не считать Санкт-Петербург, один из самых популярных городов у туристов как из России, так и других стран. Посмотреть есть на что.

Сами экскурсии могут быть:

Пешие

На теплоходе

На автобусе

Индивидуальные с гидом (пешие или на транспорте).

Стоимость зависит напрямую от параметров экскурсии:

Маршрут

Место

Продолжительность

Количество человек в группе

Время года и так далее.

На сайте компаний, которые организуют экскурсии, можно найти информацию. Также это могут быть частные гиды, если нужна индивидуальная экскурсия.

Их можно найти на специализированных сайтах, где есть система рейтингов, отзывы и другая важная информация, в том числе и ценник. Что касается выбора экскурсии в Москве, лучше заранее, еще до своего приезда уделить немного времени на это, чтобы составить список из мест, которые хочется посетить и выбрать среди них наиболее актуальные.

Это экономит время и можно будет, вместо того, чтобы сидеть и думать по поводу того, куда бы еще сходить, не тратить время и посмотреть максимум интересных мест. Отправиться на экскурсию в столице можно в любое время года.

Правда, некоторые программы сезонные и это нужно учесть. Зимой и в межсезонье больше популярны музеи и не только. То есть это экскурсии не на открытом воздухе. В летнее время очень высокий спрос на пешие прогулки, так как солнце и свежий воздух так и зовут на улицы столицы.

На какие экскурсии в Москве стоит отправиться

Вариантов очень много.

Если изучить рейтинги самых популярных экскурсионных направлений, это:

Речные прогулки по Москва-реке

Знакомство с Алмазным фондом и оружейной палатой

Пешая прогулка по Александровскому саду и Красной площади

Автобусная экскурсия по центру города

Смотровая площадка Москва-сити

Временные выставки в Кремле

Булгаковские места и многое другое.

Также можно посетить крупные и знаменитые парки, площади города, пригороды.

Главное, чтобы было время и настрой.