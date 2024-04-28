Механические соединители для конвейерных лент

Механический метод стыковки имеет массу преимуществ. Поэтому он используется во время ремонта чаще всего. Купить соединитель для ленты в Беларуси можно у производителей и в специализированных интернет-магазинах.

Типы механических креплений и их особенности

Ранее при восстановлении полотен использовалась прошивка поперек.

Порванные или разрезанные части зашивались с помощью заплатки и проклеивались. Однако использование такого метода отрицательно влияло на технические характеристики конвейера.

На смену проволоке и ниткам пришел более совершенный способ.

Появление механических соединителей позволило решить сразу несколько проблем. Получить более подробную информацию по креплениям можно здесь: https://adamantis.by/mekhanicheskie-soediniteli-dlya-konvejernyh-lent/.

Для восстановления полотна могут использоваться два вида соединителей:

разъемные;

неразъемные.

Первые подразделяются на шарнирно-болтовые и шарнирно-заклепочные.

Такие крепления фиксируются на торцевые края полотна, а между концами ставится шарнир. Замок для транспортера изготовлен таким образом, чтобы соединение легко проворачивалось при прохождении барабана.

Основным недостатком разъемных модификаций является повышенный износ роликов.

При их использовании также может быстро выходить из строя барабан. Соединения не стоит использовать, когда лента постоянно подвергается большим нагрузкам. Изделия не подходят для работы при высоких температурах. Такими механизмами неудобно пользоваться, если конвейерную систему требуется регулярно чистить.

Неразъемный тип – это элементы, которые не раскручиваются после монтажа.

Выбирая такие зажимы, следует учитывать, что при потребности в повторном ремонте они удаляются вместе с частью полотна. Плюс модификаций – минимальный износ барабана и роликов.

Изделия делятся на два типа:

заклепки и скобы;

неразборные замки, помогающие повысить надежность вулканизации.

Для восстановления также могут использоваться зажимы, запрессовывающиеся в корд.

Чтобы отремонтировать полотно, применяют метод пробоя ленты скобами. У этих вариантов восстановления есть один существенный минус. Он проявляется в невозможности отремонтировать полотно без дополнительного удлинения.

Стоит отметить, что такие неразъемные соединения достаточно тяжелые. Поэтому за счет увеличения веса полотна некоторые части конвейерной системы изнашиваются.

Использование гибких соединителей, соответствующих радиусу барабана, решает данную проблему. Такие модели могут выдерживать существенные нагрузки.

Сколько будет стоить соединитель для транспортерной ленты в Беларуси, зависит типа механизма.

На цену влияет выбор модификации и производителя. Стоимость зависит от материала, из которого изготовлено изделие.