От качества кровли во многом зависит срок службы любого строения. Если на несущие основания, внутреннюю отделку постоянно будет воздействовать влажная среда из-за протекающей кровли, то долго оно не простоит. Кровельных материалов существует огромное количество видов. Это дает возможность выбрать один из них исходя из финансовых возможностей, стилевой концепции оформления внешнего вида дома.

Самым популярным и распространенным является металлочерепица, которая по своему внешнему виду визуально практически не отличима от классического керамического аналога. Среди частных застройщиков востребована одна из разновидностей металлочерепицы от компании Металл Профиль Супермонтеррей. Широкий выбор металлочерепицы в Кемерово предлагает компания https://metallokomplekt42.ru/catalog/metal/.

Технические и эксплуатационные характеристики материала

Приобретение любого кровельного материала должно основываться на знание его технических характеристик, как он себя поведет в процессе эксплуатации. Металлочерепица Супермонтеррей обладает следующими параметрами:

выпуск осуществляется из оцинкованного листа металл. Цинковый слой ужу сам по себе является надежной защитой от коррозионных процессов;

наличие поверхностного полимерного покрытия, выполняющего одновременно две функции – дополнительно защищает структуру материала от негативного воздействия климатических условий и атмосферных осадков, придает изделию определенную цветовую расцветку;

небольшой удельный вес. Это облегчает проведение кровельных работ;

большие габариты материала ускоряют монтажный процесс;

К преимуществам материала относят следующие факторы:

экологическая чистота и безопасность;

длительный срок эксплуатации;

простой и относительно несложный монтаж, который можно выполнить самостоятельно.

Особенности укладки металлочерепицы Суперрмонтеррей

Монтаж может осуществляться практически на любой тип стропильной системы. Желательно, что бы была выполнена практически сплошная обрешетка, что позволит повысить прочность и жесткость кровельного покрытия.

Рекомендованный уклон – 14 градусов, чтобы все атмосферные осадки удалялись с кровельного покрытия самостоятельно и быстро. Монтаж осуществляется снизу вверх, то есть от карниза к коньку крыши.

Кроме этого, желательно использовать крепежные элементы, рекомендованные производителем кровельного материала, как и систему водоотвода с кровли.