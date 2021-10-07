Менеджер трафика при продвижении сайта

1. В чём состоит работа менеджер трафика?

Менеджер трафика - это профессионал, отвечающий за управление рекламой в аккаунте компании. Эту работу можно выполнять как удалённо , так и офисе. По сути, компания предоставляет своему профессионалу по рекламным аккаунтам бюджет, чтобы он мог создавать, анализировать и оптимизировать свои объявления.

2. Какие инструменты используются?

В подавляющем большинстве случаев у специалистов в этой области доминируют несколько инструментов рекламы, среди главных из них в мире являются Facebook Ads , Instagram Объявления , Объявления Google , Youtube Реклама и LinkedIn Ads.

В России это Яндекс а также соцсети Одноклассники и ВКонтакте.

Бюджет определяется в соответствии со стратегиями, объемом продуктов и услуг, сроками и некоторыми другими деталями. Если нужно продвижение сайта в топ по Москве и области, то сразу лучше обратиться к профильным студиям раскрутки.

Так как самостоятельный подход в условиях повышенной конкуренции может не сработать.

Важный момент, который некоторые люди не всегда учитывают, заключается в том, что менеджер по трафику не несёт ответственности за создание изображений и видео для рекламы , а это делает дизайнер или команда социальных сетей.

* Разберём подробнее, каковы функции диспетчера трафика:

— Рекламные стратегии

Перед началом работы менеджер по трафику и его команда полностью планируют рекламу, чтобы увидеть, как именно они будут распределять средства, предоставленные компанией.

После согласования стратегий они передаются творческой группе для разработки иллюстраций, текста и видео для рекламы.

— Создание рекламы

Со всеми изображениями, видео и текстов, менеджер трафика будет создавать и распространять эти объявления на выбранных социальных сетях, в соответствии с целями , определёнными в стратегии, такие как: ремаркетинг, прямые продажи и т.д.

Обычно начало начинается с создания нескольких тестовых объявлений, чтобы увидеть, какие из них будут наиболее эффективными.

— Анализ рекламы

Через несколько дней с активными кампаниями пора менеджеру по трафику провести общий анализ всех объявлений , приостановить те, которые не работают хорошо, и проанализировать, какие из них показывают хорошие результаты.

— Оптимизация

Теперь пора оптимизировать, проанализировав эффективность рекламы, менеджер по трафику уже может понять, какие из них будут иметь хороший результат, а какие он может заменить. Благодаря этому наблюдению можно увеличить бюджет на успешную рекламу, увеличить время показа, провести A / B-тесты и следить за результатами в ближайшие несколько дней.

3 .Советы по найму менеджера по трафику

Если вы являетесь владельцем агентства или думаете о найме менеджера по трафику, который позаботится о ваших кампаниях, вам необходимо знать о некоторых факторах, потому что выбор правильного специалиста повлияет на ваши результаты.

Чтобы нанять этого специалиста:

Попросите портфолио со ссылками на материалы кампании (видео, изображения и тексты) и результаты.

Если возможно, свяжитесь с клиентом и / или компанией, с которой работал этот профессионал.

Узнайте, какие знания о контент-маркетинге имеет этот профессионал.

Запросите отчёт об охвате, проверьте установленные данные. И проверьте на тестовом задании насколько хорошо специалист этот специалист может выполнить ваше задание, чтобы в дальнейшем иметь в нём большую уверенность.