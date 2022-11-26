Лилейники: выращивание, уход и самые красивые сорта

Благодаря своему огромному разнообразию цветов лилейники расставляют красочные акценты в многолетнем саду. Яркие цветы съедобны, а также привлекают пчел и других насекомых.

Лилейники поражают нас своими великолепными цветами.

Род лилейников ( Hemerocallis ) популярен у садоводов-любителей из-за простоты использования и разнообразия цветов и сортов. Ниже вы узнаете, как оптимально сажать лилейники и ухаживать за ними, чтобы получить в саду многочисленные цветы.

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Лилейник: время цветения, происхождение и характеристики

Лилейники, имеющие большое количество видов, образуют род Hemerocallis и относятся к семейству ксанторреевых (Xanthorrhoeaceae). Их естественная среда обитания простирается от Центральной Европы до Восточной Азии, с основным центром распространения в Китае. Сегодня их также обычно выращивают в Северной Америке, где их можно найти в садах или в дикой природе. Перевод названия Hemerocallis означает «красота дня» и переводится на английский язык как лилейник. Но откуда все-таки взялось это имя?

Это легко объяснить, ведь каждый отдельный цветок лилейника обычно раскрывается только за сутки до увядания. Однако, поскольку в каждый сезон цветения на одном растении появляется до 300 цветков, недолговечность отдельных цветков не заметна.

Цветы лилейника очень недолговечны.

Лилейники представляют собой многолетние травянистые растения, которые со временем образуют заросли. Под землей лилейники непрерывно образуют корневища, из которых отрастает ярко-зеленый лист. Из побегов у самой земли формируются длинные стеблевые листья с параллельным жилкованием, часто слегка изогнутые и резко сужающиеся к кончику.

В зависимости от сорта они могут вырастать от 20 до 120 см в длину. У большинства видов и сортов длинные и тонкие цветоносы обычно несколько загнуты над листвой. Крупные воронкообразные цветы можно найти практически любого цвета, кроме синего. Цветки диких видов желтые и оранжевые. Красные, темно-красные, красно-фиолетовые, розовые, почти белые или разноцветные цветки создаются селекционным путем.

Цветы Hemerocallis — хорошие места для посадки пчел.

Дружелюбны ли лилейники к пчелам?

Лилейники дружелюбны к пчелам, а также нравятся многим другим насекомым. Однако, если вы хотите сделать что-то хорошее для зверюшек, не стоит сажать в своем саду сорта с махровыми цветками. Они, по сути, не являются пищей для насекомых.

Самые красивые виды и сорта лилейников

В дополнение к примерно 20 различным видам Hemerocallis существует более 50 000 гибридных сортов, которые вы можете посадить в своем саду. Чтобы дать небольшой обзор, приведем ниже некоторые сорта и виды:

буро-желтый лилейник ( Hemerocallis fulva ): также известный как желто-красный лилейник, это один из самых популярных диких видов рода, который может достигать 150 см в высоту. Он цветет с июня по июль и особенно хорошо подходит для окраины водотока или свежей или влажной рощицы.

Hemerocalis fulva — очень крепкий и быстрорастущий вид.

Лилейник желтый ( Hemerocallis lilioasphodelus ): этот вид также очень популярен и называется желтым лилейником из-за желтого цветка. Цветы пахнут апельсинами и ландышами и цветут с мая по июнь.

Лилейник желтый также можно встретить в тугайных лесах и на влажных лугах.

Лилейник лимонный ( Hemerocallis citrina ): вид, известный как лилейник лимонный, также имеет желтые цветы, которые появляются в конце лета, и вырастает примерно до 80–120 см в высоту. Обладает сильным запахом лимона.

Лилейник лимонный уже цветет в сумерках.

Лилейник 'Stella de Oro': Этот сорт вырастает довольно компактным, высотой 20-40 см и постоянно образует желтые цветы с июня по октябрь. Длительный период цветения делает их очень популярными.

Hemerocallis 'Stella de Oro' хорошо вписывается в небольшие сады из-за его коренастого роста.

Лилейник Кримсон Пират: этот лилейник с яркими красными цветами достигает высоты 50-70 см. Цветет с июня по август и очень засухоустойчив по сравнению с другими лилейниками.

Летом алые пиратские цветы привлекают внимание.

Лилейник Корки: сорт 'Corky' вырастает до 75 см в высоту и цветет в июне и июле. Его насыщенные лимонно-желтые цветы хорошо гармонируют с темно-зелеными стеблями и создают солнечную атмосферу. Этот сорт можно красиво сочетать с розами или лавандой.

В сочетании с лавандой сорт Corky дает веселую игру красок.

Лилейник Черри Чикс: этот сорт вырастает до 70 см в высоту и имеет эффектные пурпурные цветы с желтым горлом. Этот неприхотливый многолетник цветет с июня по июль и с радостью украсит ваш сад вместе с дельфиниумом, высокой вересковой травой и синей геранью.

Лилейник 'Burning Daylight': Еще одним популярным сортом лилейника является оранжево-желтый цветущий сорт 'Burning Daylight'. Он вырастает до 60 см в высоту и украсит ваш сад яркими красками.

Оранжево-желтые цветы сорта «Burning Daylight» привлекают внимание в саду.

Посадка лилейников: место, посев и другое

Лилейники лучше всего сажать в солнечном или полутенистом месте. Они очень комфортно себя чувствуют на клумбе, на открытом пространстве, на опушке леса, а некоторые виды, такие как Hemerocallis lilioasphodelus и Hemerocallis citrina, также и на опушках водоемов. Почва должна быть водопроницаемой, богатой гумусом и от свежей до влажной.

Подходят солнечные и полутенистые места с достаточным увлажнением.

Оптимальное время для посадки лилейников – ранняя весна или, как вариант, осень. Для посадки выкопайте глубокую посадочную яму, чтобы корням было достаточно места. Чтобы обеспечить оптимальный уход за лилейником, рекомендуется заполнить посадочную яму богатым питательными веществами компостом.

Наконец, полейте лилейник. Для оптимального развития отдельных растений необходимо соблюдать расстояние посадки от 50 до 60 см.

Компост для цветов подходит для посева семян лилейника, так как он обеспечивает достаточное количество питательных веществ для рассады, обеспечивая при этом оптимальный рост корней. Семена засыпают 0,5 см почвы и затем хорошо увлажняют.

В принципе, есть две возможные даты посева. Если посев происходит осенью, семена прорастают только следующей весной. Прорастание поддерживается холодовым стимулом зимой.

Как вариант, есть возможность посева весной с марта. Здесь при достаточной температуре 15°С семена прорастают в течение 2 недель. Однако из-за отсутствия холодового стимула они будут расти медленно и не полностью.

Лилейники в контейнерах: Если хотите, можете посадить лилейники в контейнер. Уход не сильно отличается от такового за высаженными экземплярами. Однако лилейникам в контейнерах требуется более частый полив и пересадка каждые 2–3 года, чтобы обеспечить оптимальный рост.

Лилейники и огненные цветы хорошо гармонируют друг с другом.

Лилейники-компаньоны: лилейники лучше всего растут небольшими группами из нескольких растений в красочных многолетних насаждениях, таких как клумбы коттеджных садов, но в равной степени у кромки воды или на травянистых участках.

Подходящие партнеры для посадки в соответствии с предпочтениями участка включают флоксы (вид Phlox ), дельфиниумы ( вид Delphinium ) и Традесканции ( вид Tradescantia ), и это лишь некоторые из них. Он также хорошо сочетается с травами, такими как Молиния тростниковая ( Molinia arundinacea ). Кроме того, умело комбинируя разные сорта лилейников, вы сможете любоваться цветами с конца мая по октябрь.

Уход за лилейниками: обрезка и др.

Говорят, что знаменитый селекционер многолетников Карл Ферстер однажды заметил, что лилейники — это растения «умно ленивых». На самом деле они требуют совсем немного ухода по отношению к другим многолетникам. Поэтому они могут оставаться не посаженными и неразделенными в саду или контейнере в течение многих лет и при этом давать прекрасные цветы.

Обрезка

Если лилейники отцвели и листья начинают увядать, рекомендуется обрезать растения до высоты около 20 см. После обрезки лилейники при необходимости можно пересадить.

Если вы хотите пересадить лилейники, подвой следует выкопать и разделить на части размером с кулак. Таким образом, растения отрастают намного лучше. Также полезно удалять отцветшие соцветия. Таким образом, новые цветы образуются быстрее, потому что растение не затрачивает энергию на производство семян.

Полив

Так как лилейники предпочитают довольно влажную почву, летом регулярно поливайте и не допускайте пересыхания субстрата. Дополнительный слой мульчи полезен, так как предотвращает высыхание почвы и подавляет рост сорняков.

Семена можно найти в сухих головках лилейника.

Подкормка

Для пышного цветения необходимо удовлетворить высокие потребности лилейников в питательных веществах. Удобряют Hemerocallis один раз весной до распускания почек и летом.

Лилейники не цветут: что делать?

Если лилейники не цветут, это может быть связано с несколькими причинами:

Во-первых, иногда это происходит из-за того, что место слишком тенистое. Таким образом, если другие причины были исключены, может помочь пересадка лилейников весной в более солнечное место.

Еще одной причиной отсутствия цветения может быть недостаток воды. Поэтому особенно летом следует регулярно поливать и поддерживать почву в слегка влажном состоянии.

Кроме того, если у лилейников желтые листья, может быть дефицит питательных веществ, из-за которого растения не цветут. В этом случае следует внести дополнительные удобрения.

Лилейники зацветают только на второй год после посева и могут не зацвести в тот же год после деления.

Наконец, лилейниковая галлица ( Contarinia quinquenotata ) может нанести вред растению, что приведет к отсутствию цветения.

Только что разделенные лилейники еще не образуют цветков.

Распространенные болезни и вредители

В целом лилейники в значительной степени избавлены от вредителей и болезней, но иногда могут возникать заражения.

Лилейниковая галлица ( Contarinia quinquenotata ) : Цветочные почки, зараженные галлицей лилейной, легко узнать по довольно округлой форме. Эти зараженные цветы следует регулярно срезать, чтобы уменьшить заражение.

: Цветочные почки, зараженные галлицей лилейной, легко узнать по довольно округлой форме. Эти зараженные цветы следует регулярно срезать, чтобы уменьшить заражение. Дефицит питательных веществ: из-за высокой потребности видов Hemerocallis в питательных веществах необходимо регулярное и адекватное удобрение, как описано выше. В противном случае появляются симптомы дефицита питательных веществ, такие как отсутствие цветения или обесцвечивание листьев.

Ухоженные лилейники привлекают внимание в любом саду.

Зимостойки ли лилейники?

Все лилейники зимостойки и могут выдерживать низкие температуры до -35 °C, хотя некоторые сорта несколько более чувствительны. Если вы хотите перестраховаться зимой, вы можете разложить листья или другие мульчирующие материалы на подвое осенью, чтобы защитить растения от сильных морозов.

Если вы выращиваете лилейник в контейнере, следует защитить его от промерзания. Для этого оберните его теплоизоляционным материалом и приподнимите с холодной земли подушкой.

Выносливые лилейники уже растут в последние дни зимы.

Размножение

Размножение лилейников довольно простое. Подходящими способами размножения являются деление растения и размножение семенами.

Разделение корневого кома приводит к сортовому размножению. Для этого лучше всего ранней весной выкопать подвой и острой лопатой отрезать его часть. После этого посадите его на нужное место. После посадки убедитесь, что почва не высыхает в течение следующих нескольких недель, чтобы обеспечить рост.

Разделенные подвои можно пересаживать.

Чтобы размножить лилейники посевом, семена должны быть, прежде всего, здоровыми. Поскольку лилейники не самоопыляемые, поэтому требуется по крайней мере два генетически достаточно разных растения, которые также цветут в одно и то же время.

Заготовку спелых семян следует производить в сухой день, затем семена можно подсушить либо на воздухе, либо осторожно на обогревателе. Так как лилейник является холодным проращивателем, рекомендуется хранить семена в холодильнике в течение нескольких недель перед посевом, чтобы преодолеть период покоя.

Кроме того, замочите семена в воде на 1–2 дня перед посевом, чтобы ускорить прорастание, а затем посейте в неглубокие лотки, как описано выше. Сеянцы с 2-3 листочками пикируют и высаживают на улицу с середины марта.

Совет: лучше всего хранить семена в пакете с кусочком кухонной бумаги в холодильнике. Целлюлоза поглощает оставшуюся влагу из семян.

В редких случаях цветоножки образуются и в пазухах листьев лилейников. Их можно сажать, как только они образуют корни в конце лета. Будьте осторожны, чтобы не обрезать цветоножку слишком близко. Стебель дает дополнительную поддержку только что посаженному растению.

Увядшие цветы можно просто сорвать.

Можно ли есть лилейники?

Все части лилейника съедобны и не ядовиты для людей, собак и кошек. Цветы чрезвычайно популярны в азиатском регионе и их с удовольствием едят. Использование зрелых листьев, корней и семян лилейников редко встречается на кухне.

Применение лилейника:

Его почки можно есть сырыми, фаршированными, вареными, жареными, маринованными или запеченными.

Распустившиеся цветы используются аналогично цветкам кабачков.

Молодые листовые побеги и корни можно есть в сыром виде, старые зрелые листья лучше готовить на пару или варить.

Семена измельчают или нарезают и кладут на салат.

Семена можно высушить, а затем перемолоть в муку.

Вместо огурцов посадите цветы лилейника.

Вы можете обнаружить на своем балконе или в саду больше растений, цветы которых можно использовать на кухне. Ознакомьтесь с нашей специальной статьей о съедобных цветах, чтобы узнать о наших 20 лучших рекомендациях для вашей тарелки.