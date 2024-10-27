Лифты для коттеджей - характеристики и особенности монтажа. Узнайте о современных технологичных решениях.
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Лифты для коттеджей — характеристики и особенности монтажа
27 октября 2024

Лифт в роли системно используемой домовой инфраструктуры может быть использован не только в многоквартирных жилых комплексах, но и в частной недвижимости (особняки, коттеджи, виллы и т.д.). Рынок сегодня предлагает широкий спектр решений, отличающихся не только ценой, но и техническими приёмами. Безопасность и функционал современных лифтов контролируется техрегламентом Таможенного союза.

Коттеджный лифт далеко не всегда – роскошь. Нередко к подобным решениям прибегают люди, имеющие ограничения в физических кондициях. Привлекательность лифта в частном доме очевидна. В действительности лифт вполне доступен собственнику загородного жилья.

Разновидности лифтов для коттеджа

Разновидности лифтов для коттеджа

Конечно, в условиях двух-трёх этажей реализация типичного лифта из городской многоэтажки невозможна. Но это и не требуется. Рынок предлагает массу технологических вариантов пассажирских и грузовых лифтов:

  • электрический;
  • гидравлический;
  • вакуумный.

Большинство заказчиков отдают предпочтение электрическим лифтам. Во-первых, подобный вариант обладает самой высокой скоростью перемещения. Во-вторых, характеристики грузоподъёмности также опережают конкурирующие предложения.

Зато у гидравлических лифтов более плавный ход. Для подъёма кабины лифта потребуется меньше энергии, а для её спуска – вовсе потребуется малозначительный минимум.

Доступны на рынке и вакуумные лифты. Строго говоря, такие конструкции лифтами не являются, хотя и служат точно тем же целям. Соответствующие регламенты ещё не разработаны. По этой причине подобные лифты называют вакуумными подъёмниками.

Дополнительные коммуникации для установки лифта

Дополнительные коммуникации для установки лифта

Четыре несущие стены для лифта в частном доме не потребуются. Можно обойтись самонесущей конструкцией. В то же время, такой лифт будет обладать всеми сопутствующими аппаратами для обеспечения безопасности: датчики, замки, ловители и т.д.

Большинство моделей современных электрических лифтов питаются 220 В. То есть, не потребуется даже отдельная трёхфазная линия.

В зависимости от материала, из которого возведён дом, может потребоваться отдельная шахта. Она вполне может быть внешней (прилегать к стене дома снаружи).

Шкаф управления электрическим лифтом также часто выносят в нежилую зону недвижимости.

Профессионал в подробностях расскажет о сложностях монтажа лифта в частном доме:

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