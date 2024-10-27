Лифты для коттеджей — характеристики и особенности монтажа

Лифт в роли системно используемой домовой инфраструктуры может быть использован не только в многоквартирных жилых комплексах, но и в частной недвижимости (особняки, коттеджи, виллы и т.д.). Рынок сегодня предлагает широкий спектр решений, отличающихся не только ценой, но и техническими приёмами. Безопасность и функционал современных лифтов контролируется техрегламентом Таможенного союза.

Коттеджный лифт далеко не всегда – роскошь. Нередко к подобным решениям прибегают люди, имеющие ограничения в физических кондициях. Привлекательность лифта в частном доме очевидна. В действительности лифт вполне доступен собственнику загородного жилья.

Разновидности лифтов для коттеджа

Конечно, в условиях двух-трёх этажей реализация типичного лифта из городской многоэтажки невозможна. Но это и не требуется. Рынок предлагает массу технологических вариантов пассажирских и грузовых лифтов:

электрический;

гидравлический;

вакуумный.

Большинство заказчиков отдают предпочтение электрическим лифтам. Во-первых, подобный вариант обладает самой высокой скоростью перемещения. Во-вторых, характеристики грузоподъёмности также опережают конкурирующие предложения.

Зато у гидравлических лифтов более плавный ход. Для подъёма кабины лифта потребуется меньше энергии, а для её спуска – вовсе потребуется малозначительный минимум.

Доступны на рынке и вакуумные лифты. Строго говоря, такие конструкции лифтами не являются, хотя и служат точно тем же целям. Соответствующие регламенты ещё не разработаны. По этой причине подобные лифты называют вакуумными подъёмниками.

Дополнительные коммуникации для установки лифта

Четыре несущие стены для лифта в частном доме не потребуются. Можно обойтись самонесущей конструкцией. В то же время, такой лифт будет обладать всеми сопутствующими аппаратами для обеспечения безопасности: датчики, замки, ловители и т.д.

Большинство моделей современных электрических лифтов питаются 220 В. То есть, не потребуется даже отдельная трёхфазная линия.

В зависимости от материала, из которого возведён дом, может потребоваться отдельная шахта. Она вполне может быть внешней (прилегать к стене дома снаружи).

Шкаф управления электрическим лифтом также часто выносят в нежилую зону недвижимости.

Профессионал в подробностях расскажет о сложностях монтажа лифта в частном доме: