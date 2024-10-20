Легализация документов в Мид от Бюро нотариальных переводов

Легализоваться в МИД – значит здесь заверить документы для консульских процедур. Эти операции проводятся после подтверждения документации в Минюсте. После заверения легализованный пакет подается консульствам других государств. Услуги легализации документов в МИД предлагает Бюро нотариальных переводов translation-center.ru.

В чем суть легализации

Чтобы предъявлять документы за рубежом, нужно их легализовать в МИД, его консульском департаменте.

Потребуется предъявить:

Заявку со своими данными и перечнем документов, которые нужно пропустить через процедуру.

От юрлиц – доверенность на их представителя, который будет заниматься процедурой.

От физлица – паспорт или удостоверение личности.

Документы для легализации.

Квитанцию об оплате госпошлины.

Иная документация, запрошенная департаментом.

Заказать процедуру можно следующим образом:

Обращаться лично в бюро.

Заполнять короткую форму на странице сайта. Поле отправки этой формы позвонят эксперты и уточнят необходимые для оформления подробности.

Коммуникациями по телефону, электронной почте, видеосвязи через интернет.

Обязательно нужно предоставлять корректную информацию, соблюдая требуемые сроки исполнения и при необходимости дополнительные действия, которые могут быть запрошены.

Исполнение легализации

В рамках процедуры выполняются необходимые действия:

Переводятся документы на язык государства, предполагаемого для их подачи.

Переводы заверяются нотариусами.

Печати и подписи нотариусов проходят подтверждение аппаратом Минюста.

Пакет освидетельствуется в МИД.

После этого осуществляется легализация в консульском департаменте.

Весь процесс выполняется под контролем опытных сотрудников бюро, за плечами которых многолетний стаж такой работы.

Это важно для корректного прохождения документами всех этапов. Нужно помнить, что при личном обращении придется оформлять каждый документ по отдельности, и без опыта их оформления есть большая вероятность опечаток и ошибок, использования неправильных форм.

После каждой такой ошибки придется начинать процедуру от начала, а не с промежуточного этапа. Заново оформлять документацию и проходить все этапы с переводами и заверками, проверками и подтверждениями.

В бюро документы с гарантией готовятся один раз, с успешным завершением процедуры в срок.

Полная легализация через бюро возможна в срок за 12 дней, со срочным обращением – 7 дней, суперсрочно – за 4 рабочих дня.