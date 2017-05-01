Лайтиксы — что это?

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Далеко не каждый сегодня знает о том, что такое лайтиксы и для чего они используются. Между тем, означенные рекламные конструкции изначально начали применяться исключительно в рекламной сфере. Сегодня же лайтиксы с успехом применяются абсолютно всюду: начиная рекламой, заканчивая обыкновенным декоративным оформлением торговых залов и жилых помещений.

Увидеть световые панели в действии можно в Интернете. В нижеприведённой публикации будут описаны технические особенности лайтиксов, а также явные преимущества в сравнении с ближайшими «преследователями» по нише на рынке.

В чём заключается отличие лайтиксов от лайтбоксов?

Лайтбоксы – это рекламная конструкция, которая применяется уже на протяжении длительного времени. Суть её заключается в том, что из пластика создаётся короб, внутри которого помещается источник света.

Он не обязательно должен быть мощным. К примеру, светодиодные осветительные приборы обладают небольшой мощностью, но при этом генерируют весьма плотный световой поток (его более, чем достаточно для эффективного функционирования лайтбокса).

Между тем, лайтбоксы располагают достаточно большим количеством отрицательных аспектов:

громоздкость;

трата времени на установку;

уязвимость перед вандалами;

сложность смены рекламного изображения и т.д.

Зачастую лайтбоксы в принципе создаются под конкретное изображение (единственное). Безусловно, эксплуатировать подобную конструкцию в торговом центре, где регулярно необходимо сообщать потенциальным клиентам о скидках, распродажах и т.д. лайтбокс явно не подходит.

Как раз на смену ему и пришёл лайтикс. Главным его отличием считаются невероятно компактные габариты. По своей длине и ширине он может быть абсолютно любым. Большее значение имеет толщина.

За счёт того, что подсветка выполняется торцевым образом, удается эффективным образом снизить толщину лайтикса до незначительных 5 мм.

Универсальность: основное преимущество рекламной конструкции

В лайтиксе используются специализированные алюминиевые профили. Они защёлкиваются и расщёлкиваются. Другими словами, чтобы произвести замену рекламного изображения нет необходимости даже использовать отвёртку!

Всё выполняется голыми руками. В особенности означенная рекламная конструкция стала популярна в современных интерьерах. Дизайнеры часто применяют его для создания ярких акцентов и зонирования помещений.

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В видео демонстрируются световые и анимированные панели: