Куда лучше вложить деньги в 2024 году

Если есть дополнительные средства, то желательно инвестировать их с целью получения заработка. На сегодняшний день есть множество перспективных направлений, куда можно вложить деньги. Вот по этой ссылке https://savostin.pro/ вы сможете узнать более подробную информацию о способах вложения денег.

Банковские продукты

В различных банках есть множество предложений, благодаря которым можно приумножить свой капитал. К наиболее распространенным относятся:

Вклады с процентами. Позволяют иметь доход от 5 до 15% годовых. Все зависит от начальной суммы вклада и определеного тарифа. В разных банках условия индивидуальные, необходимо уточнять информацию.

Накопительный счет тоже может обладать приличными процентами. Накапливая сумму создается сложный процент, когда начисленный доход поступает на счет и каждый месяц становится больше, благодаря начисленным бонусам. Самое главное, в таком случае не снимать преждевременно деньги и накопленные проценты.

В каждом банке необходимо подробно изучать условия по каждому предложению, не бояться уточнять детали у сотрудников по условиям конкретного продукта.

Инвестиции на бирже

Ещё одним отличным инструментом по увеличению капитала — является вложение средств в ценные бумаги.

По итогам 2023 года индекс Мосбиржи вырос на 44 процента. Это говорит о том, что данное направление перспективно и растет. Вложиться можно в три направления:

Акции предполагают покупку конкретной бумаги за недорого и продажу после того как цена на нее вырастет. Разница от данной сделки и будет являться доходом. Данный вид вложения денег считается более рискованным, потому что цены очень сильно меняются.

Облигации — это тоже ценные бумаги, но менее рискованные. Их можно приобретать и аналогично акциям продавать и зарабатывать на разнице или же не продавать, а регулярно получать купоны. В этом смысле данный инструмент похож на вклад.

Пифы считаются более безопасными инструментами, потому что являются своего рода сбором различных ценных бумаг. Хорошо подходят для тех, кому комфортны пассивные инвестиции.

Прежде чем заниматься торгами ценных бумаг желательно проконсультироваться с экспертами в данном вопросе или самостоятельно изучать тему фондового рынка.

Инвестиции в недвижимость

Данный способ отлично подходит для тех, кто имеет приличный капитал в несколько миллионов рублей. Рынок недвижимости постоянно растет, поэтому этот вид вложений тоже перспективен.

Вкладывать можно как в новостройки, так и во вторичку, самое главное определиться с целями: перепродажа или долгосрочная аренда. Прекрасным способом пассивного дохода является коммерческая недвижимость. Здесь доход на аренде значительно выше, что является более выгодным вложением.

Таким образом, в текущем году, как и в прошлых выгодно вкладывать деньги в перечисленные инструменты. Самое главное в этом всем — собирать информацию, общаться со специалистами в данном вопросе и не бояться пробовать.