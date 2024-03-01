Куда лучше вложить деньги в 2024 году

Если есть дополнительные средства, то желательно инвестировать их с целью получения заработка. На сегодняшний день есть множество перспективных направлений, куда можно вложить деньги. Вот по этой ссылке https://savostin.pro/ вы сможете узнать более подробную информацию о способах вложения денег.
Банковские продукты
В различных банках есть множество предложений, благодаря которым можно приумножить свой капитал. К наиболее распространенным относятся:
- Вклады с процентами. Позволяют иметь доход от 5 до 15% годовых. Все зависит от начальной суммы вклада и определеного тарифа. В разных банках условия индивидуальные, необходимо уточнять информацию.
- Накопительный счет тоже может обладать приличными процентами. Накапливая сумму создается сложный процент, когда начисленный доход поступает на счет и каждый месяц становится больше, благодаря начисленным бонусам. Самое главное, в таком случае не снимать преждевременно деньги и накопленные проценты.
В каждом банке необходимо подробно изучать условия по каждому предложению, не бояться уточнять детали у сотрудников по условиям конкретного продукта.
Инвестиции на бирже
Ещё одним отличным инструментом по увеличению капитала — является вложение средств в ценные бумаги.
По итогам 2023 года индекс Мосбиржи вырос на 44 процента. Это говорит о том, что данное направление перспективно и растет. Вложиться можно в три направления:
- Акции предполагают покупку конкретной бумаги за недорого и продажу после того как цена на нее вырастет. Разница от данной сделки и будет являться доходом. Данный вид вложения денег считается более рискованным, потому что цены очень сильно меняются.
- Облигации — это тоже ценные бумаги, но менее рискованные. Их можно приобретать и аналогично акциям продавать и зарабатывать на разнице или же не продавать, а регулярно получать купоны. В этом смысле данный инструмент похож на вклад.
- Пифы считаются более безопасными инструментами, потому что являются своего рода сбором различных ценных бумаг. Хорошо подходят для тех, кому комфортны пассивные инвестиции.
Прежде чем заниматься торгами ценных бумаг желательно проконсультироваться с экспертами в данном вопросе или самостоятельно изучать тему фондового рынка.
Инвестиции в недвижимость
Данный способ отлично подходит для тех, кто имеет приличный капитал в несколько миллионов рублей. Рынок недвижимости постоянно растет, поэтому этот вид вложений тоже перспективен.
Вкладывать можно как в новостройки, так и во вторичку, самое главное определиться с целями: перепродажа или долгосрочная аренда. Прекрасным способом пассивного дохода является коммерческая недвижимость. Здесь доход на аренде значительно выше, что является более выгодным вложением.
Таким образом, в текущем году, как и в прошлых выгодно вкладывать деньги в перечисленные инструменты. Самое главное в этом всем — собирать информацию, общаться со специалистами в данном вопросе и не бояться пробовать.