Кран сорвало, а платить не вам? Андрей Малов о тонкой грани между «моим» и «общим» имуществом

В 2026 году мы привыкли полагаться на умные датчики протечки и страховку, но статистика неумолима: залив соседей остается самой частой причиной коммунальных войн в России.

Обычно сценарий выглядит просто: вода течет с вашего потолка — виноват сосед сверху; вода течет от вас — платите вы. Однако юридическая практика показывает, что эта «очевидная» логика часто разбивается о технические детали.

Мы встретились с Андреем Владимировичем Маловым, основателем юридической компании «Malov & Malov», за плечами у которого 18 лет реальной практики разрешения подобных споров.

Попросили его максимально просто и подробно объяснить, в каких случаях собственник квартиры может избежать ответственности, даже если вода хлестала из его ванной комнаты.

Где заканчивается зона ответственности управляющей компании?

Самый главный вопрос, на который нужно ответить сразу после перекрытия воды, — это зона разграничения ответственности. Андрей Владимирович объясняет это очень логично и последовательно, без лишней юридической казуистики.

По словам юриста, в многоквартирном доме существует четкая граница.

Все стояки горячего и холодного водоснабжения, а также канализации — это общедомовое имущество. За их состояние отвечает управляющая компания (УК), ведь жилец не может самостоятельно менять или обслуживать эти трубы без отключения всего подъезда.

Ключевой момент здесь — это так называемый первый запорно-регулировочный кран (или «вентиль») на отводе от стояка в квартиру.

Андрей Малов подчеркивает: все, что находится до этого крана, и сам этот кран (в месте соединения со стояком) — это ответственность УК. Все, что прикручено после крана (счетчики, гибкие шланги, смесители, стиральные машины), — это уже зона ответственности собственника жилья.

Это значит, что если свищ образовался на самой трубе стояка или резьба лопнула в месте присоединения первого вентиля, то вины жильца здесь нет. Даже если этот кран находится физически внутри вашей квартиры.

Управляющая компания обязана проводить профилактические осмотры и следить за износом металла. Если они этого не делали или делали только на бумаге, возмещать ущерб соседям снизу должны именно коммунальщики.

Важность правильной фиксации аварии

Андрей Владимирович обращает внимание на то, как часто люди совершают ошибки в первые часы после аварии.

Когда приходят слесари из ЖЭКа или представители УК составлять Акт о заливе, собственник часто находится в стрессе и готов подписать что угодно, лишь бы воду перекрыли.

Юрист предупреждает: читать Акт нужно с холодной головой. Представители управляющей компании — заинтересованная сторона.

Им выгодно написать, что протечка произошла из-за «небрежного обращения собственника с сантехническим оборудованием». Андрей Малов советует внимательно следить за тем, как в документе описана причина течи. Если вы видите, что течет до крана или сам кран разрушился от старости, требуйте внести эту формулировку в Акт. Если вам отказывают — пишите свои возражения прямо в том же документе перед подписью. Обязательно нужно снимать место аварии на видео крупным планом, чтобы было видно состояние металла и откуда именно сочится вода.

Когда ситуация становится спорной?

Мы также обсудили с экспертом более сложные случаи. Например, гидроудар. Бывает так, что в системе резко скачет давление, и у человека вырывает гибкую подводку к унитазу. Формально — это зона ответственности жильца (так как это уже после крана). Но если экспертиза докажет, что давление в системе превысило допустимые нормы, вину можно переложить на ресурсоснабжающую организацию или УК. Однако Андрей Владимирович честно предупреждает: это сложный процесс, требующий серьезной технической экспертизы.

К слову, тема ответственности УК является одной из самых острых в сфере ЖКХ. Ранее мы уже детально разбирали ситуацию, когда происходит разрыв непосредственно общедомового стояка и коммунальщики пытаются уйти от ответа. Подробный алгоритм действий и разбор такой ситуации содержит этот источник, где описаны конкретные правовые механизмы защиты.

Советы напоследок

Подводя итог беседы, Андрей Малов напомнил, что главный враг собственника — это паника и незнание своих прав.

В случае любого залива нужно сразу вызывать аварийную службу для фиксации времени происшествия, ничего не выбрасывать (например, лопнувшую деталь), пока не будет проведена экспертиза, и не спешить признавать вину на словах перед соседями.

В «Malov & Malov» за 18 лет работы видели сотни случаев, когда грамотно составленная претензия и ссылка на правильные статьи Жилищного кодекса заставляли управляющую компанию брать расходы на себя и делать ремонт соседям, освобождая собственника квартиры от многомиллионных выплат. Главное — подходить к вопросу последовательно и не бояться отстаивать свои интересы, опираясь на закон.