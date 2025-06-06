Кран мостовой подвесной 1 т представляет собой оборудование, которое позволяет выполнять монтажные и демонтажные работы, погрузку или разгрузку различных грузов, а также ремонтные работы большой и тяжелой техники.

Он применяется во многих областях промышленности и предприятиях любого профиля. Кран мостовой подвесной может применяться как в помещении, так и под открытым небом.

Как устроен мостовой подвесной кран

Основу этого устройства составляет несущая балка, прикрепленная к стенам и установленная на опоры.

Жесткая балка образовывается с помощью двух продольных перекладин и кронштейнов, которые прикреплены к боковым роликам и несущей конструкции.

Именно к ней крепится тележка. В случае перегрузки особо габаритного груза, можно использоваться две тележки. За сам подъем и движение груза при работе отвечает электроталь, а управление осуществляется с помощью специального электрооборудования.

Преимущества

Это устройство достаточно просто приспосабливается под размеры и площадь конкретного производственного помещения с использованием дополнительных консольных участков.

При этом возможно усилить некоторые элементы оборудования и придать им жесткость. Благодаря своей конструкции краны этого вида способны охватить большую площадь. При этом их собственный вес меньше, чем у опорных кранов при одинаковой грузоподъемности.

Какая бывает грузоподъемность

Способность поднимать грузы зависит от конструкции устройства и может широко варьироваться от полтонны до шестнадцати тонн.

Также существует оборудование с разной высотой подъема и предприятие может заказать подходящий именно для его условий кран. Возможно также увеличение длины подвесного крана. Максимальная длина однобалочного оборудования составляет пятнадцать метров, но возможно увеличить длину до двадцати четырех метров. В этом случае кран станет двухбалочным.

Виды мостовых подвесных кранов

Это оборудование бывает однопролетным, то есть имеющим две опоры и работающим в помещении, не превышающем длины восемнадцать метров.

Двухпролетные краны работают в помещении длиной до тридцати метров и имеют два пролета за счет опоры на три элемента. При этом стандартная длина пролета крана составляет до двадцати пяти метров. Кран может иметь дополнительные приспособления, такие как световой сигнал, радиоуправление, система, защищающая от столкновения с другим подобным краном, освещение рабочей зоны и другие опции.

Существуют краны с ручным управлением и с электроприводом. Модель крана с ручным управлением обходится дешевле и проще собирается, но управление с помощью электрического привода позволяет быстрее и четче выполнять работу.