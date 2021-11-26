Конвейерное оборудование для бизнеса: ускоряем производство!

Скорость доставки сегодня, как никогда, становится важной в мире торговли. Ведь какой смысл ждать несколько дней или недель, если можно заказать аналогичный товар на другом предприятии и получить его сегодня-завтра?

Именно поэтому многие предприятия стараются ускорить и автоматизировать работу, а помогает в этом маршрутизация на производстве при помощи конвейерного оборудования.

При выборе оптимальной конвейерной системы для производства нужно учитывать множество разных факторов:

Условия на производстве

От этого зависит выбор типа конвейера или конвейерной ленты.

Для производств, которые располагаются на улице, имеет смысл приобретать морозостойкие конвейерные ленты, которые сохранят работоспособность в зимнее время.

Для горячих цехов и производств, для которых характерны высокие температуры (например, пищевых) существуют жаростойкие ленты. Также можно использовать металлические элементы вместо резиновых или пластиковых, например, установить элеватор цепной вместо ленточного и металлические ковши — вместо пластиковых.

Для пищевых производств, где продукты питания соприкасаются с частями конвейера, рекомендуется использовать безопасные пищевые ленты.

Особенности перевозимых грузов

Здесь на выбор типа конвейера влияют следующие моменты:

Каковы внешние характеристики продукта (длина, ширина, вес)? В зависимости от этого выбираются параметры конвейера.

Какую скорость движения груза нужно обеспечить? От этого зависит скорость транспортера.

В каком виде транспортируется продукт, что он вообще собой представляет? Например, для транспортировки крупнокусковых грузов достаточно обычного ленточного конвейера, для насыпных могут использоваться желобчатые конвейеры или нории (они же ковшовые элеваторы). При перевозке кусковых грузов под наклоном придется установить на конвейер шевронную ленту с небольшими ребрами, которые препятствуют соскальзыванию груза.

Траектория движения груза по территории предприятия

Для реализации сложных схем движения можно использовать роликовые конвейеры и поворотные площадки, задача которых — отправлять грузы в нужном направлении. Оптимальная с точки зрения траектории и эффективная схема транспортировки существенно повысит скорость производства и отгрузки готового товара покупателям.

Дополнительные функции, за которые может отвечать конвейер — определение объема или веса продукции, наклейка этикеток, упаковка товаров.