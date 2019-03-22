Кому следует доверить распространение информации о товаре?

Профессионально подготовленная и проведенная рекламная кампания способствует популярности бренда и доверию среди потребителей. Крупная кампания включает в себя использование разных типов рекламных носителей.

Для этого используется телевидение, радио, интернет, газеты и журналы, а также реклама на остановках, рекламных щитах, в транспорте.

Все эти методы продвигают товар на рынок: вызывают доверие у покупателей, создают положительный образ производителя среди населения и помогают людям получше узнать о предлагаемой услуге.

Секретами проведения рекламных кампаний поделились в компании GIS http://www.gis-media.com.ua.

Преимущества сотрудничества с агентствами по рекламе

Крупные предприятия создают маркетинговый отдел, цель которого увеличить продажи товара или услуги, но при проведении крупных рекламных кампаний требуется помощь специальных агентств.

Преимущества организаций, профессионально занимающихся рекламой:

лучше понимание интересов потребителей, поскольку имеет дело с разнообразными маркетинговыми ситуациями;

более объективный подход к вопросам заказчика, так как смотрят на продукт беспристрастно;

наличие договоренности со СМИ и регулярные заказы у них размещение рекламы;

накопленный опыт в ходе решения разных вопросов многих клиентов, поэтому предлагают большее количество услуг высокого качества, чем отдел по маркетингу на фирме.

В организациях, продвигающих товар, трудятся специалисты разных направлений: художники, фотографы, продюсеры, психологи, режиссеры и сценаристы. Крупные агентства имеют несколько подразделений.

Креативный отдел разрабатывает идеи, сочиняет тексты создает рисунки для разных носителей рекламы. Производственный отдел тесно связан с креативным. Здесь разрабатывается продукция, которую воспринимает покупатель. Маркетинговая служба изучает интересы целевой аудитории, выбирает методы воздействия на потребителей, анализирует предприятие заказчика и позиции его конкурентов. Коммерческое подразделение составляет бюджет рекламных кампаний, оптимизирует расходы, ведет финансовую отчетность.

Также в организациях, занимающихся популяризацией услуг и товаров, работает отдел кадров. Он хоть и не участвует в создании рекламы, но выполняет важную работу по подбору и обучению персонала.

Поэтому при участии агентства рекламная кампания имеет шансы пройти успешно и принести пользу производителю и покупателю.

Далее на видео вы можете ознакомиться с описанием видов рекламы в интернете.