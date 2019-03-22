Кому следует доверить распространение информации о товаре?

Профессионально подготовленная и проведенная рекламная кампания способствует популярности бренда и доверию среди потребителей. Крупная кампания включает в себя использование разных типов рекламных носителей.
Для этого используется телевидение, радио, интернет, газеты и журналы, а также реклама на остановках, рекламных щитах, в транспорте.
Все эти методы продвигают товар на рынок: вызывают доверие у покупателей, создают положительный образ производителя среди населения и помогают людям получше узнать о предлагаемой услуге.
Секретами проведения рекламных кампаний поделились в компании GIS http://www.gis-media.com.ua.
Преимущества сотрудничества с агентствами по рекламе
Крупные предприятия создают маркетинговый отдел, цель которого увеличить продажи товара или услуги, но при проведении крупных рекламных кампаний требуется помощь специальных агентств.
Преимущества организаций, профессионально занимающихся рекламой:
- лучше понимание интересов потребителей, поскольку имеет дело с разнообразными маркетинговыми ситуациями;
- более объективный подход к вопросам заказчика, так как смотрят на продукт беспристрастно;
- наличие договоренности со СМИ и регулярные заказы у них размещение рекламы;
- накопленный опыт в ходе решения разных вопросов многих клиентов, поэтому предлагают большее количество услуг высокого качества, чем отдел по маркетингу на фирме.
В организациях, продвигающих товар, трудятся специалисты разных направлений: художники, фотографы, продюсеры, психологи, режиссеры и сценаристы. Крупные агентства имеют несколько подразделений.
- Креативный отдел разрабатывает идеи, сочиняет тексты создает рисунки для разных носителей рекламы.
- Производственный отдел тесно связан с креативным. Здесь разрабатывается продукция, которую воспринимает покупатель.
- Маркетинговая служба изучает интересы целевой аудитории, выбирает методы воздействия на потребителей, анализирует предприятие заказчика и позиции его конкурентов.
- Коммерческое подразделение составляет бюджет рекламных кампаний, оптимизирует расходы, ведет финансовую отчетность.
Также в организациях, занимающихся популяризацией услуг и товаров, работает отдел кадров. Он хоть и не участвует в создании рекламы, но выполняет важную работу по подбору и обучению персонала.
Поэтому при участии агентства рекламная кампания имеет шансы пройти успешно и принести пользу производителю и покупателю.
Далее на видео вы можете ознакомиться с описанием видов рекламы в интернете.