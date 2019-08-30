Кого качать в WoW Classic

WoW Classic — широко известная многопользовательская онлайн игра, адаптированная под платформы Windows и MacOS. Принцип игры заключается в ведении боевых сражений, а также в развитии собственных ресурсов игрока. Разработка принадлежит корпорации Blizzard Entertainment, и является частью Вселенной Warcraft. А заказать прокачку персонажа с 1 по 60 левел (buy leveling 1-60) тут https://cakeboost.com/ можно по доступной цене.

Основы онлайн игры WoW Classic

Для обеспечения доступа к классической версии игры потребуется наличие актуальной подписки на World of Warcraft, более оплаты не понадобится.

После загрузки приложения Blizzard нужно войти с использованием данных личной учетной записи.

После успешного входа в игру, игрок может создать героя и приступить к игре, прежде созданные персонажи будут доступны, однако активировать их не представляется возможным.

Тематика игры заключается в ведении исторических войн и сражений с выдуманными мифическими существами, мир воссоздан с первоначальными природными явлениями, а также стихиями.

В игре присутствуют мифические способности и проявления, артефакты силы и перемещения, дополнительные свойства воинов и боевого искусства.

Кого качать в онлайн игре WoW Classic

Отвечая на вопрос, кого качать в игре, стоит немного углубиться в специфику персонажей и их основной деятельности.

Мир WoW Classic подразумевает несколько рас (классов существ), для каждого вида свойственны особенности и отличия, а также уязвимые черты.

Охотники

Данный класс достаточно легко управляем, однако достичь мастерства игры охотниками удается далеко не каждому.

Прокачивать охотников легче всего — у них сильное потомство, они практически не зависят от экипировки и оснащения, легко проходит в одиночку групповые квесты.

Жрецы

Обладатели магической составляющей расового поколения, прокачивается достаточно просто, с каждым уровнем приобретая большее мастерство и ловкость ведения боя.

Друиды

Еще одни мифические представители, которые легки в управлении, отлично справляются с заданиями как в группе, так и по одному. Тяжелые квесты проходят без затруднений.

Воины

Отличные персонажи для групповой игры, проявляют особые черты с каждым уровнем, легки в управлении, наносят высокий урон и достаточно мобильны в передвижении.

Чернокнижники

Чародейская раса, обладают магическими способностями, хорошо ведут как одиночные так и групповые задания.

Маги

Магов необходимо выделить из-за высокого нераскрытого потенциала, тем, кто научится раскрывать способности магов, хорошо пригодится их мастерство.

Разбойники, паладины и шаманы также конкурентным образом ведут квесты и сражения, устойчивы и выносливы, с каждым уровнем совершенствуют мастерство и способности.