Календула: цветы, выращивание и применение

Календулу издавна выращивают на даче и в огородах. Растение восхищает не только своим красивым цветком, но и своей универсальностью.

Календула — универсальное растение, полезное для опылителей и подходящее для каждого сада.

Calendula officinalis ценна не только для медоносных пчел, диких пчел и бабочек из-за ее высококачественной пыльцы и нектара, но и для нас, людей. Читайте дальше, чтобы узнать все об этом растении, включая наши советы о том, как выращивать его дома, а также как его использовать.

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Календула: описание и происхождение

Календула принадлежит к семейству сложноцветных. Цветок существует так давно, что невозможно с уверенностью сказать, откуда он взялся. Ботанические исследования предполагают, что он возник в Средиземноморском регионе, и крестовые походы, возможно, способствовали его распространению в конце 11 века.

Таким образом, календула является неофитом или неместным растением. Однако, поскольку он не вытесняет другие растения и не размножается чрезмерно, в Великобритании он не считается проблемным или инвазивным.

В настоящее время календулы растут в основном там, где почва богата питательными веществами и рыхлая. После цветения однолетние горшечные бархатцы образуют семенные головки, которые падают и зимуют в почве, производя новые желто-оранжевые цветущие растения высотой от 20 до 60 см в следующем вегетационном периоде.

Нетоксичная календула цветет с июня по октябрь и может использоваться по-разному. Например, вы можете использовать календулу в качестве домашнего средства для лечения ран или уменьшения воспаления.

Календулу, произрастающую в дикой природе, иногда можно увидеть цветущей до осени.

Самые красивые виды и сорта

Различные сорта часто доступны только на месте. Вот некоторые особенно прекрасные сорта календулы, доступные в Великобритании:

Calendula officinalis 'Orange Gitana' : довольно низкорослый сорт с махровыми оранжевыми цветками с мая по октябрь.

: довольно низкорослый сорт с махровыми оранжевыми цветками с мая по октябрь. Calendula officinalis 'Snow Princess' : полумахровые цветки с кремово-лимонными лепестками и более темным глазком.

: полумахровые цветки с кремово-лимонными лепестками и более темным глазком. Calendula officinalis 'Orange porcupine' : Округлые оранжевые цветы с необычными слегка закрученными лепестками.

: Округлые оранжевые цветы с необычными слегка закрученными лепестками. Calendula officinalis 'Neon': полностью махровые цветки с блестящими оранжевыми лепестками с бордовыми кончиками.

Помимо разновидностей календулы лекарственной, существуют и другие родственные виды, которые могут быть как декоративными, так и полезными. Календула полевая, например, считается предком бархатцев обыкновенных, и ее так же легко выращивать.

Выращивание

Календулы универсальны и могут использоваться в качестве яркого украшения среди овощных культур, как часть луга с полевыми цветами для насекомых или просто выращиваться сами по себе. Вы тоже можете выращивать календулу в своем саду; вот как.

Календула содержится во многих смесях семян...

Правильное место для календулы

Календула любит свежие и влажные, суглинистые, богатые питательными веществами почвы. К сожалению, тяжелые и заболоченные почвы непригодны для выращивания растения.

Семена высевают в солнечном или полутенистом месте на открытом воздухе или в контейнере с марта по май и не позднее ранней осени. Легко вырастить календулу в горшке и держать ее на полутенистом или солнечном балконе как полезное растение для человека и насекомых.

Важно: Если растение выращивают в горшке, выберите горшок с отверстиями для дренажа воды. Держите семена календулы во влажном состоянии, чтобы они могли прорасти.

Посев календулы в горшках:

Срок посева: апрель—октябрь

Период прорастания: 8 – 14 дней

Температура прорастания (оптимальная): 10 – 20 °C

Глубина посева: 1 – 2 см

Расстояние между рядами: 20 – 30 см, это расстояние также относится к другим культурам

Расстояние между растениями: проредить до 25 см после появления всходов.

Календулы самостоятельно размножаются закрученными семенными головками.

Для посева используйте рыхлую почву с низким.м питательных веществ, так как это стимулирует корнеобразование и позволяет растению оптимально расти. Перлит в почве обеспечивает рыхлую структуру почвы.

Использование календулы в качестве сидерата против вредителей

Это лекарственное растение не только полезно для человека и насекомых, но и может помочь улучшить почву. Например, если почва заражена вредными нематодами (также называемыми остриями или нематодами), растения календулы действуют как естественное дезинфицирующее средство для почвы против многих видов нематод.

Просто посейте 1,5 грамма семян календулы на квадратный метр в период с марта по сентябрь и дайте цветам расти не менее десяти недель, прежде чем заделывать их в почву. Сопутствующая посадка календулы является эффективной мерой борьбы с вредителями для некоторых овощных растений, особенно потому, что на помидорах и моркови часто встречаются вредоносные нематоды.

Совет: не все нематоды являются вредителями. На самом деле, есть и полезные нематоды, которые можно использовать для органической борьбы с вредителями.

Помидоры и календула — отличные компаньоны.

Уход: обрезка, полив и не только

Полностью выращенные календулы могут выдержать некоторые периоды засухи. Однако, если почва явно сухая, полейте растения. В то же время они не переносят переувлажнения.

Важно удобрять календулы, если они росли самосевом на одном и том же месте несколько лет. При посеве внесите в семенное ложе немного медленнодействующих удобрений. Вы получите по крайней мере три месяца долгосрочного эффекта.

Этот цветок с длинным стеблем идеально подходит для срезки в вазе с лета до осени, принося в дом радость красочной природы.

Подкармливайте календулы, растущие в горшках, каждые шесть недель жидким удобрением. Однако обратите внимание на состав питательных веществ — слишком много азота в удобрении значительно снижает цветение. С другой стороны, жидкая подкормка для цветов обеспечивает пышное цветение в течение всего сезона.

Содержащиеся микроорганизмы оседают в почве при быстром и легком поливе. Это, в свою очередь, способствует сильному росту корней. Питательный состав удобрения специально разработан для цветущих растений и содержит основные питательные вещества в соответствующих количествах.

Календулы прекрасно смотрятся в вазах, их можно собирать летом и осенью.

Краткий обзор ухода за календулой:

Поливайте, когда становится заметно сухо, но избегайте переувлажнения

Используйте удобрение длительного действия каждый год на полях и при выращивании в качестве многолетника в одном и том же месте.

Подкармливайте календулы в горшках каждые шесть недель.

Календулы зимостойки?

Календула – однолетнее летнее растение, которое не перезимовывает. Однако, если температура не опускается ниже -5 °C, яркие цветы все же можно увидеть. Ниже этой температуры растение вообще перестанет расти. В результате календулы можно считать морозостойкими.

Семена, которые растение разбрасывают в конце вегетационного периода, также переживают зиму в почве. Весной из них вырастают новые саженцы, так что, если повезет, вы снова сможете наслаждаться календулой. Если посеять календулы в конце года, вполне вероятно, что зимой они еще будут красиво цвести.

Совет: Вы также можете собирать семена календулы, пока они еще созревают на растении. Вы можете узнать зрелые семена по тому факту, что они сухие и их можно легко удалить из семенной коробочки, которая также сухая. Затем вы можете вырастить цветы из семян в другом месте вашего сада или в горшках, чтобы создать прекрасную экспозицию календулы.

При позднем посеве календулы будут хорошо цвести до зимы.

Сбор цветов и их использование

Лучшее время для сбора календулы в лечебных целях — период цветения, потому что вам нужно использовать полностью сформировавшиеся цветы. Здесь часто используются только цветочные головки, которые легко срываются пальцами. Листья календулы особенно интересны любителям диких трав. Вы можете собирать их в течение всего года, но не удаляйте все листья, чтобы растение могло восстановиться.

Различные части календулы используются по-разному:

Листья: салатный ингредиент

Головки цветов: украшение для салата, натуральный краситель для риса или пасхальных яиц.

Лепестки: сушеный чай с календулой

Стебель цветка и цветок: как срезанный цветок для вазы

Цветки и листва календулы съедобны.

Календулы являются дружественными к насекомым растениями, и пчелы часто наслаждаются их нектаром и пыльцой. Для использования в качестве срезанного цветка срежьте самые красивые стебли далеко вниз, желательно с только что распустившимися цветками. Убедитесь, что ни один лист не погружен в воду в вазе.

Польза для здоровья

Самым известным средством, вероятно, является крем с календулой, который вы также можете приготовить самостоятельно. Как приготовить крем: слегка отварить головки цветков календулы с пчелиным воском и подсолнечным маслом. Вы также можете использовать вазелин в качестве основы. Крем с календулой используется для заживления ран и лечения боли в суставах. Он также помогает при прыщах, сухости кожи и дерматите, а также при растяжках.

Крем с календулой — это успокаивающий многоцелевой крем для кожи, который творит чудеса с сухой кожей.

Календула ядовита?

Как видно из приведенных выше разделов, растение не токсично для человека. Также существуют средства с календулой для собак и лошадей, такие как чаи для пищеварительной системы и масла для шерсти. К сожалению, эфирные масла календулы токсичны для кошек.

Календула — не единственное растение, которое можно использовать в качестве домашнего средства от сухости кожи.