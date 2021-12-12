Какую зимнюю резину Нокиан выбрать?

Выбирая зимние покрышки для легкового автомобиля, необходимо руководствоваться техническими особенностями конкретной модели. Зимой важна не только курсовая устойчивость, но и индекс скорости, скорость торможения и т.д. Резина от Nokian успела зарекомендовать себя с лучшей стороны. В состав покрышек входят различные полимерные смеси, увеличивающие её сопротивляемость к отрицательным температурам. Прочная боковина обеспечит комфортное и предсказуемое вождение практически в любых условиях зимней дороги.

Приобрести резину Нокиан можно и в Интернете. Несмотря на зимние условия эксплуатации и относительно небольшую истираемость об асфальт, характеристики ресурсности зимней резины стоят не на последнем месте.

Модели покрышек, заслуживающих внимания

Рекомендуем обратить внимание на следующие варианты зимней резины от Nokian:

Nokian HAKKAPELIITTA 8;

Nokian Tyres Nordman 7 шипованная;

Nokian NORDMAN 7 SUV;

Nokian Tyres Nordman RS.

HAKKAPELIITTA 8 – одна из лучших покрышек на российском рынке в принципе. Розничная стоимость – от 10 000 рублей. Резина шипованная. Диапазон доступных диаметров: от 13” до 21”.

Доступны все ширины профиля. Среди плюсов пользователи выделяют высокую курсовую устойчивость, а также возможность динамического разгона практически на любом дорожном покрытии.

Присутствуют и типичные недостатки. Ввиду наличия шипов, о боковом держаке в поворотах говорить не приходится.

Nokian NORDMAN 7 SUV и Nokian Tyres Nordman RS

Индекс скорости NORDMAN 7 SUV – до 190 км/ч. Резина шипованная. Диапазон доступных диаметров узок: от 15” до 20”. Средняя стоимость – от 8200 рублей. Покрышка хорошо себя показывает в торможении. Но боковой держак страдает.

Nokian Tyres Nordman RS – липучка. Доступные диаметры: от 13” до 18”. Средняя розничная стоимость – от 3000 рублей. Покрышка рекомендована для регионов, где нет суровой зимы (нет наледи на дорогах).

Липучка эффективно «держится» за асфальт. Хорошо показывает себя не только циклах разгон/торможение, но и в скоростных поворотах. Небольшой диаметр покрышки позволяет безопасно эксплуатировать резину только на легковых автомобилях (хэтчбэки, седаны).

В целом бренд Nokian обладает широким модельным разнообразием зимних покрышек. Автолюбитель в любом регионе РФ сможет подобрать идеальный вариант для личного транспорта.

В видео представлен обзор покрышек Nokian Nordman 7: