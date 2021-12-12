Какую зимнюю резину Нокиан выбрать? Узнайте о наиболее привлекательных вариантах.
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Какую зимнюю резину Нокиан выбрать?

12 декабря 2021

Выбирая зимние покрышки для легкового автомобиля, необходимо руководствоваться техническими особенностями конкретной модели. Зимой важна не только курсовая устойчивость, но и индекс скорости, скорость торможения и т.д. Резина от Nokian успела зарекомендовать себя с лучшей стороны. В состав покрышек входят различные полимерные смеси, увеличивающие её сопротивляемость к отрицательным температурам. Прочная боковина обеспечит комфортное и предсказуемое вождение практически в любых условиях зимней дороги.

Приобрести резину Нокиан можно и в Интернете. Несмотря на зимние условия эксплуатации и относительно небольшую истираемость об асфальт, характеристики ресурсности зимней резины стоят не на последнем месте.

Модели покрышек, заслуживающих внимания

Модели покрышек, заслуживающих внимания

Рекомендуем обратить внимание на следующие варианты зимней резины от Nokian:

  • Nokian HAKKAPELIITTA 8;
  • Nokian Tyres Nordman 7 шипованная;
  • Nokian NORDMAN 7 SUV;
  • Nokian Tyres Nordman RS.

HAKKAPELIITTA 8 – одна из лучших покрышек на российском рынке в принципе. Розничная стоимость – от 10 000 рублей. Резина шипованная. Диапазон доступных диаметров: от 13” до 21”.

Доступны все ширины профиля. Среди плюсов пользователи выделяют высокую курсовую устойчивость, а также возможность динамического разгона практически на любом дорожном покрытии.

Присутствуют и типичные недостатки. Ввиду наличия шипов, о боковом держаке в поворотах говорить не приходится.

Nokian NORDMAN 7 SUV и Nokian Tyres Nordman RS

Nokian NORDMAN 7 SUV и Nokian Tyres Nordman RS

Индекс скорости NORDMAN 7 SUV – до 190 км/ч. Резина шипованная. Диапазон доступных диаметров узок: от 15” до 20”. Средняя стоимость – от 8200 рублей. Покрышка хорошо себя показывает в торможении. Но боковой держак страдает.

Nokian Tyres Nordman RS – липучка. Доступные диаметры: от 13” до 18”. Средняя розничная стоимость – от 3000 рублей. Покрышка рекомендована для регионов, где нет суровой зимы (нет наледи на дорогах).

Липучка эффективно «держится» за асфальт. Хорошо показывает себя не только циклах разгон/торможение, но и в скоростных поворотах. Небольшой диаметр покрышки позволяет безопасно эксплуатировать резину только на легковых автомобилях (хэтчбэки, седаны).

В целом бренд Nokian обладает широким модельным разнообразием зимних покрышек. Автолюбитель в любом регионе РФ сможет подобрать идеальный вариант для личного транспорта.

В видео представлен обзор покрышек Nokian Nordman 7:



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