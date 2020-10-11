Какую игрушку подарить мальчику 5 лет
да придет идея думающему

Какую игрушку подарить мальчику 5 лет

11 октября 2020

Выбор подарка для мальчика 5 лет — это всегда сложная задача, несмотря на огромнейший ассортимент, предлагаемый в обычных и интернет-магазинах.

Родителям, если они покупают подарок для своего ребенка, проще, т. к. они примерно знают, что хочет их чадо, что ему будет полезно. А вот если подарок выбирает дядя или тетя, друг или подруга родителей и т. д., то здесь уже сложнее. Что же такое можно найти, чтобы и ребенку понравилось и родители были довольны? Широкий ассортимент детских игрушек на любой вкус предлагает интернет-магазин https://иванмаркет.рф.

Что подарить любознательному мальчику на 5 лет

Если ребенок с ранних лет имеет тягу к знаниям и науке, подарки для него должны быть соответствующие:

  • Энциклопедия или целый набор энциклопедий. Не игрушка, но возможно понравится ребенку больше. Это может быть большая детская энциклопедия обо всем на свете, либо посвященная какой-то одной теме. Например книга может быть про древние цивилизации, животных, самолёты и многое другое.
  • Набор для опытов в домашних условиях. Это обязательно должен быть именно детский качественный набор. Чтобы была гарантия надёжности и безопасности, отсутствовали какие-то опасные составляющие, которые могут причинить ребенку вред.
  • Детский микроскоп. Причем речь идёт не о пластиковой дешёвой игрушке, имитирующий микроскоп, а о настоящем функциональном аппарате. Многие компании выпускают детские микроскопы с многократным увеличением.

Что подарить активному мальчику

  • Футбольный мяч. При условии, что ему нравится эта игра.
  • Спортивный инвентарь или экипировка. Выбирают в зависимости от вида спорта, которым увлекается мальчик.
  • Сертификат в батутный центр. Почему бы не провести отличный активный день в кругу семьи или друзей? И взрослые и дети будут в восторге.

Что подарить домоседу

Есть дети, которые любят играть дома. И подарки для них нужно выбирать соответствующие.

  • Настольные игры для всей семьи. Почему бы и нет?! Это интересно, атмосферно, позволяет всей семье собираться вместе вечером или в выходной день.
  • Планшет или смартфон. Идеальный вариант для тех, кто вообще не знает, что дарить.
  • Детская электрическая зубная щётка. Подарок, который понравится ребенку и его родителям.

Как выбирать подарок

Дети не одинаковые. Каждый ребенок уже в 5 лет – индивидуальная личность со своими интересами, мировоззрением. Поэтому подарки не универсальны.

Например, один ребенок будет в восторге от футбольного мяча или спортивной экипировки, а у другого они, в лучшем случае, не вызовут никаких положительных эмоций. Учитываются интересы, хобби ребенка, потому что даже в таком возрасте они у него уже есть. Можно спросить у родителей, чем интересуется ребенок, что ему нравится.



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