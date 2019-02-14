Какой размер у полуторной кровати

Здоровый и крепкий сон в целом зависит от правильного выбора спального места. Хорошая кровать будет служить долго, а спать на ней будет удобно.

Довольно необычный вид спальных мест — полуторные кровати. Это связано с тем, что она будет мала для двоих людей, а для одного — просторная. Полуторная кровать подойдет людям, которые любят развалиться во сне, особый комфорт и имеют достаточно места в комнате.

Характеристики

Свое название полуторная кровать обрела из-за средних размеров. Если обычная односпальная кровать в ширину не будет превышать метра, а в длину меньше двух метров, то у полуторки размеры больше. Параметры такой кровати:

ширина. В зависимости от страны-производителя, вширь полуторка может достигать полтора метра. Многим людям в таких кроватях слишком просторно, кажется, будто что-то мешает. Обычно такую ширину кровати выбирают люди с проблемами лишнего веса или нарушениями функций позвоночника и поясницы;

длина. Этот критерий обычно стандартный и не переходит границ двух метров. Но существуют исключения. Очень высокие люди даже с такой длинной кровати будут чувствовать себя не комфортно. Проблема может быть и за низких людей. Два метра для них — чересчур, да и занимает место в комнате. Поэтому, в мебельных магазинах предлагают удлинить кровать или сделать новую по нужным параметрам. В американских вариантах длина может быть немного больше двух метров;

высота. Обычно в полуторках высота с матрасом будет равняться до полуметра. Иногда матрас сильно добавляет высоту, и люди с низким ростом мучаются в попытках слезть с кровати.

Другие нюансы

Полуторные кровати, как вариант выбора, будут подходить и для людей, которым часто снятся плохие сны и они попросту бояться упасть. Если поза сна довольно размашистая, односпальное место будет мало.

Размер зависит и от дополнительных конструкций, планок по бокам, которые обычно сконструированы для детей: ради их безопасности делают специальные спинки. При их наличии меняется высота спального места, так как изголовье часто бывает длинным.

К выбору кровати необходимо обязательно проходить ответственно и тщательно. От этого напрямую зависит качество сна, ведь неправильно подобранные параметры станут преградой к удобству и вашему комфорту. Кроме того, качественный сон способствует хорошему настроению и крепкому здоровью.

Если имеются проблемы с осанкой, тогда стоит консультироваться по поводу выбора кровати с врачом.