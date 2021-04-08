Какой процессор выбрать для игрового ПК в 2021 г

На сегодняшний день видеоигры достигли довольно серьезного уровня графики, физики и других технических параметров, а потому они требуют достаточно серьезных вычислительных мощностей.

Вот почему всем тем, кто хочет собрать игровой по нынешним представлениям компьютер, стоит обратить внимание на особенности выбора процессора для такой машины. Найти обзоры процессоров, которые помогут определиться с выбором, можно на сайте клуба DNS.

Главные правила

На сегодняшний день существует множество разнообразных вариантов, хотя наиболее популярными продолжают оставаться процессоры от Intel и AMD. Впрочем, среди изделий этих брендов существует немало очень разных устройств, из разных серий.

Конечно, для того чтобы во всем этом не запутаться, важно учесть несколько основных принципов выбора.

Во-первых, стоит ориентироваться на свои потребности.

Для этого важно найти требования к наиболее технически современной игре и выбирать процессор и другие комплектующие с запасом по мощности.

Впрочем, тут важно понимать, что если игра самая высокотехнологичная, это еще не значит, что она самая требовательная. Многие зависит от того, какие решения принимались при разработке. Во-вторых, стоит обратить внимание на то, насколько конкретный процессор сочетается с другими комплектующими.

Что еще стоит учитывать

На сегодняшний день есть как бюджетные, так и очень дорогие варианты.

Однако первые вряд ли справятся с той нагрузкой, что предполагают многие игровые проекты, тогда как вторые будут недоступны для большинства. Вот почему для многих актуальным и оптимальным решением станет выбор между AMD Ryzen 5 3600X или Intel Core i5-9600K. Впрочем, у Intel есть и другие Core, которые могут составить конкуренцию этим двум вариантам.

Эти процессоры отлично справляются со многими современными играми, по крайней мере, на средних настройках. А многим будет вполне достаточно и этого.

Для того чтобы выбрать максимально качественный процессор и при этом наиболее подходящий, стоит не только учитывать все вышеизложенное, но и проверять репутацию производителя с продавцом.

Для этого стоит ознакомиться с отзывами об этих компаниях. А также очень важно почитать отзывы о конкретной модели процессора и убедиться, что она идеально будет сочетаться с другими компонентами.