Какой дизельный генератор выбрать для дома

В качестве основного или резервного источника питания на дачах, загородных домах или коттеджах используют дизельные генераторы. Современные производители предлагают большое разнообразие таких агрегатов, которые отличаются своими параметрами, областью применения и способом установки.

Благодаря своей конструкции и параметрам выдаваемого напряжения они в состоянии обеспечить электроэнергией не только отдельные электрические устройства, но и гарантируют стабильную работы электрических приборов и системы освещения целого дома. Подробнее о выборе дизельного генератора можно узнать по ссылке http://gaspra.net/interesnoe/energiya-v-nuzhnoe-vremya-i-v-nuzhnom-meste.html.

Виды и характеристики дизельных генераторов

Всё многообразие таких приборов классифицируется по следующим параметрам:

Полной массе генератора без учёта дизельного топлива.

Габаритам с учётом закреплённых дополнительных устройств и блока управления.

Мощности двигателя.

Параметрам, вырабатываемым генератором и устройством преобразования.

Максимальной электрической нагрузке, которая может быть подключена к генератору.

Системе охлаждения: воздушной или жидкостной.

Среднему расходу дизельного топлива.

Принципу работы системы управления и запуска двигателя.

Стоимости.

Компании производителя.

Правила выбора

Для правильного выбора дизельного генератора необходимо оценить следующие параметры и особенности применения:

В качестве какого источника планируется использовать приобретаемый генератор: основным или резервным. В обоих случаях должен быть индивидуальный подход к оценке основных параметров.

Рассчитать суммарную электрическую нагрузку, которую должен обеспечить установленный генератор.

Тип и параметры выходного напряжения: величина напряжения, максимальная сила тока, количество фаз, частота (для переменного напряжения).

Ёмкость топливного бака.

Усреднённый расход топлива. Этот параметр совместно с объёмом бак позволяет определить время непрерывной работы агрегата.

Способ отведения выхлопных газов двигателя. От этого зависит выбор места установки дизельного генератора.

Способу мобильности таких устройств. Одни имеют специальные приспособления для транспортировки, другие являются стационарными.

Наличие дополнительного оборудования и устройств, расширяющих его функциональные возможности. Например, на некоторых генераторах установлены выпрямители, позволяющие производить зарядку различных устройств, системы принудительного охлаждения и вентиляции, устройства снижения шума и т.д.

Важным обстоятельством, на которое необходимо обратить внимание при выборе дизельного генератора, считается наличие систем безопасности и автоматической остановки при возникновении аварийной обстановки.