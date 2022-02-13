Какой дизельный генератор выбрать для дома

В качестве основного или резервного источника питания на дачах, загородных домах или коттеджах используют дизельные генераторы. Современные производители предлагают большое разнообразие таких агрегатов, которые отличаются своими параметрами, областью применения и способом установки.
Благодаря своей конструкции и параметрам выдаваемого напряжения они в состоянии обеспечить электроэнергией не только отдельные электрические устройства, но и гарантируют стабильную работы электрических приборов и системы освещения целого дома. Подробнее о выборе дизельного генератора можно узнать по ссылке http://gaspra.net/interesnoe/energiya-v-nuzhnoe-vremya-i-v-nuzhnom-meste.html.
Виды и характеристики дизельных генераторов
Всё многообразие таких приборов классифицируется по следующим параметрам:
- Полной массе генератора без учёта дизельного топлива.
- Габаритам с учётом закреплённых дополнительных устройств и блока управления.
- Мощности двигателя.
- Параметрам, вырабатываемым генератором и устройством преобразования.
- Максимальной электрической нагрузке, которая может быть подключена к генератору.
- Системе охлаждения: воздушной или жидкостной.
- Среднему расходу дизельного топлива.
- Принципу работы системы управления и запуска двигателя.
- Стоимости.
- Компании производителя.
Правила выбора
Для правильного выбора дизельного генератора необходимо оценить следующие параметры и особенности применения:
- В качестве какого источника планируется использовать приобретаемый генератор: основным или резервным. В обоих случаях должен быть индивидуальный подход к оценке основных параметров.
- Рассчитать суммарную электрическую нагрузку, которую должен обеспечить установленный генератор.
- Тип и параметры выходного напряжения: величина напряжения, максимальная сила тока, количество фаз, частота (для переменного напряжения).
- Ёмкость топливного бака.
- Усреднённый расход топлива. Этот параметр совместно с объёмом бак позволяет определить время непрерывной работы агрегата.
- Способ отведения выхлопных газов двигателя. От этого зависит выбор места установки дизельного генератора.
- Способу мобильности таких устройств. Одни имеют специальные приспособления для транспортировки, другие являются стационарными.
- Наличие дополнительного оборудования и устройств, расширяющих его функциональные возможности. Например, на некоторых генераторах установлены выпрямители, позволяющие производить зарядку различных устройств, системы принудительного охлаждения и вентиляции, устройства снижения шума и т.д.
Важным обстоятельством, на которое необходимо обратить внимание при выборе дизельного генератора, считается наличие систем безопасности и автоматической остановки при возникновении аварийной обстановки.