Какой дизельный генератор выбрать для дома
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Какой дизельный генератор выбрать для дома

13 февраля 2022

В качестве основного или резервного источника питания на дачах, загородных домах или коттеджах используют дизельные генераторы. Современные производители предлагают большое разнообразие таких агрегатов, которые отличаются своими параметрами, областью применения и способом установки.

Благодаря своей конструкции и параметрам выдаваемого напряжения они в состоянии обеспечить электроэнергией не только отдельные электрические устройства, но и гарантируют стабильную работы электрических приборов и системы освещения целого дома. Подробнее о выборе дизельного генератора можно узнать по ссылке http://gaspra.net/interesnoe/energiya-v-nuzhnoe-vremya-i-v-nuzhnom-meste.html.

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Виды и характеристики дизельных генераторов

Всё многообразие таких приборов классифицируется по следующим параметрам:

  • Полной массе генератора без учёта дизельного топлива.
  • Габаритам с учётом закреплённых дополнительных устройств и блока управления.
  • Мощности двигателя.
  • Параметрам, вырабатываемым генератором и устройством преобразования.
  • Максимальной электрической нагрузке, которая может быть подключена к генератору.
  • Системе охлаждения: воздушной или жидкостной.
  • Среднему расходу дизельного топлива.
  • Принципу работы системы управления и запуска двигателя.
  • Стоимости.
  • Компании производителя.

Правила выбора

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Для правильного выбора дизельного генератора необходимо оценить следующие параметры и особенности применения:

  • В качестве какого источника планируется использовать приобретаемый генератор: основным или резервным. В обоих случаях должен быть индивидуальный подход к оценке основных параметров.
  • Рассчитать суммарную электрическую нагрузку, которую должен обеспечить установленный генератор.
  • Тип и параметры выходного напряжения: величина напряжения, максимальная сила тока, количество фаз, частота (для переменного напряжения).
  • Ёмкость топливного бака.
  • Усреднённый расход топлива. Этот параметр совместно с объёмом бак позволяет определить время непрерывной работы агрегата.
  • Способ отведения выхлопных газов двигателя. От этого зависит выбор места установки дизельного генератора.
  • Способу мобильности таких устройств. Одни имеют специальные приспособления для транспортировки, другие являются стационарными.
  • Наличие дополнительного оборудования и устройств, расширяющих его функциональные возможности. Например, на некоторых генераторах установлены выпрямители, позволяющие производить зарядку различных устройств, системы принудительного охлаждения и вентиляции, устройства снижения шума и т.д.

Важным обстоятельством, на которое необходимо обратить внимание при выборе дизельного генератора, считается наличие систем безопасности и автоматической остановки при возникновении аварийной обстановки.



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