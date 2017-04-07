Заработок не выходя из дома звучит очень привлекательно. Многие полагают, что это в принципе невозможно. Стоит ли говорить о том, что в эпоху Интернета в принципе возможно всё? Forex – это одна из самых доступных возможностей, которая позволяет заработать большие деньги в кратчайшие сроки.
Однако, в этой сфере крайне важно выбрать брокера, который не будет использовать мошеннических операций. Teletrade отзывы сотрудников предоставляет открыто. Форекс-брокер сегодня – это крупная организация, которая обеспечивает всю полноту информации о рынке трейдеру.
Как не потерять депозит в первый же день?
Безусловно, изучение отзывов в Интернете – это необходимая часть процедуры выбора брокера Форекс. Однако, не стоит полагаться на чужое мнение, когда можно сформировать собственное.
Ниже представлены рекомендации (шаги), которые обеспечат возможность выбора лучшего брокера:
- предоставляет широкий спектр возможностей для вывода средств;
- предоставляет ПО в том числе и для мобильных платформ;
- располагает максимально защищённым шифрованием;
- предоставляет гарантии неразглашения личной информации;
- предоставляет возможность оценки эффективности стратегии на центовых счетах.
Когда Вы нажимаете кнопку подтверждения с лицензионным соглашением, настоятельно рекомендуется предварительно прочитать его полностью. Дело в том, что некоторые брокеры без нарушения закона могут установить лимит на вывод средств.
К примеру, Вы заработаете 100$, но при этом не сможете их вывести баланса, потому что в лицензионном соглашении прописан лимит в 300$. Безусловно, это делается для того, чтобы мотивировать трейдера к новому участию в торговом процессе на бирже.
Безусловно, брокер – это не казино. Ему не выгодно, чтобы трейдер спустил весь свой депозит. Но с каждой сделки брокер получает процент. Это тоже нужно иметь в виду.
Техническая поддержка
Каждый брокер располагает технической поддержкой. Но далеко не у каждого брокера она работает достаточно отлажено. В случае возникновения сложностей технического плана, требуется получить помощь в течение кратчайшего времени.
Сегодня оптимистичной задержкой выглядит время от 15 минут до получаса. Если в течение означенного промежутка времени Вы так и не получили поддержки технического специалиста, несмотря на то, что оставили тикет, а не просто написали в чат поддержки, вряд ли стоит продолжать сотрудничество с этим брокером.
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- Узнайте о том, какие существуют стратегии Forex.
- Практические рекомендации для участия в торговле (в особенности ориентированы на начинающих трейдеров) — http://www.propr.me/sovety-nachinayushhemu-na-foreks-trejderu/
Максим Гордеев расскажет о том, как осуществить выбор Forex-брокера и не прогадать: