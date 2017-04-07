идеи в лицах
Какого форекс брокера выбрать?
7 апреля 2017
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Заработок не выходя из дома звучит очень привлекательно. Многие полагают, что это в принципе невозможно. Стоит ли говорить о том, что в эпоху Интернета в принципе возможно всё? Forex – это одна из самых доступных возможностей, которая позволяет заработать большие деньги в кратчайшие сроки.

Однако, в этой сфере крайне важно выбрать брокера, который не будет использовать мошеннических операций. Teletrade отзывы сотрудников предоставляет открыто. Форекс-брокер сегодня – это крупная организация, которая обеспечивает всю полноту информации о рынке трейдеру.

Как не потерять депозит в первый же день?

 Как не потерять депозит в первый же день?

Безусловно, изучение отзывов в Интернете – это необходимая часть процедуры выбора брокера Форекс. Однако, не стоит полагаться на чужое мнение, когда можно сформировать собственное.

Ниже представлены рекомендации (шаги), которые обеспечат возможность выбора лучшего брокера:

  • предоставляет широкий спектр возможностей для вывода средств;
  • предоставляет ПО в том числе и для мобильных платформ;
  • располагает максимально защищённым шифрованием;
  • предоставляет гарантии неразглашения личной информации;
  • предоставляет возможность оценки эффективности стратегии на центовых счетах.

Когда Вы нажимаете кнопку подтверждения с лицензионным соглашением, настоятельно рекомендуется предварительно прочитать его полностью. Дело в том, что некоторые брокеры без нарушения закона могут установить лимит на вывод средств.

К примеру, Вы заработаете 100$, но при этом не сможете их вывести баланса, потому что в лицензионном соглашении прописан лимит в 300$. Безусловно, это делается для того, чтобы мотивировать трейдера к новому участию в торговом процессе на бирже.

Безусловно, брокер – это не казино. Ему не выгодно, чтобы трейдер спустил весь свой депозит. Но с каждой сделки брокер получает процент. Это тоже нужно иметь в виду.

Техническая поддержка

 Техническая поддержка

Каждый брокер располагает технической поддержкой. Но далеко не у каждого брокера она работает достаточно отлажено. В случае возникновения сложностей технического плана, требуется получить помощь в течение кратчайшего времени.

Сегодня оптимистичной задержкой выглядит время от 15 минут до получаса. Если в течение означенного промежутка времени Вы так и не получили поддержки технического специалиста, несмотря на то, что оставили тикет, а не просто написали в чат поддержки, вряд ли стоит продолжать сотрудничество с этим брокером.

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