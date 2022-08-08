Что такое детектор валют и как им пользоваться

Такая проблема, как поделка валюты всегда актуальна, как бы технический прогресс не шагал активно вперёд. Ведь сами фальшивомонетчики тоже не сидят на месте и осваивают новые возможности для того, чтобы сделать подделку более качественной и её сложно было распознать.

Тем не менее, практически во всех учреждениях, где работают с наличными денежными средствами, используют специальные приборы, которые позволяют определить подделку — детекторы валют.

Что это такое

Несложно догадаться, что данное устройство предназначено для определения подлинности денежных средств.

Как правило, речь идёт о бумажных банкнотах, потому что их чаще всего подделывают. Дело в том, что многие защитные элементы на настоящих купюрах просто так не увидеть и не распознать, потому что это недоступно человеческому глазу.

Например, это могут быть магнитные метки, ультрафиолетовые волокна и не только. Для повышения уровня безопасности и защиты от подделок валюты, разные страны используют свои методы. Но в основном, самые распространённые технологии присутствуют практически на всех валютах, например, ультрафиолетовые волокна. Этот прибор не единственный и не универсальный, используемый повсеместно.

Они бывают производства разных компаний, в том числе и зарубежных, включают одну или несколько функций и режимов. Соответственно и стоимость может быть разная, в зависимости от выбранной модели.

Так как, речь идёт о проверке подлинности денежных банкнот, номинал которых может быть большим, ни в коем случае нельзя экономить на таком устройстве и покупать дешёвый, сомнительного качества. Это слишком рискованно.

Тем более, что и качественные модели стоят относительно недорого. Главное приобретать их в проверенном месте, чтобы быть уверенным в том, что это оригинал и даются официальные гарантии качества от производителя.

Как пользоваться

Прежде всего, необходимо детектор включить и выбрать нужный режим, в зависимости от того, что именно планируется проверять.

Это может быть проверка магнитных меток, ультрафиолетовых волокон и не только. Также на некоторых моделях есть режим "лупа", позволяющий детально всё рассмотреть. Использоваться такие детекторы могут в следующих заведениях и организациях:

Продуктовые магазины

Магазины одежды

Банки

Страховые компании

Кафе и рестораны

Торговые центры и не только.

Везде, где для расчётов используются наличные деньги, присутствие такого детектора будет не лишним.