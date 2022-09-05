Какие золотые серьги сейчас в моде
креатив как образ жизни

Какие золотые серьги сейчас в моде

5 сентября 2022

Для того чтобы создать завершенный образ, следует использовать не только аксессуары, но и украшения. И на протяжении последних нескольких лет особой популярностью пользуются серьги из золота. Они идеально подойдут практически под любую одежду. Широкий выбор ювелирных изделий предлагает интернет-магазин golden-taurus.ru.

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Какие модели золотых сережек пользуются наибольшей популярностью

Сейчас есть несколько видов сережек из золота, популярность которых не снижается на протяжении длительного времени.

  • Сережки комбинированные, для подготовки которых используется не только золото, но и дополнительные драгоценные материалы. Отличаются такие серьги и нестандартной текстурой. Довольно часто ювелиры, чтобы создать такие серьги, используют не только золото, но и серебро, платину.
  • Золотые серьги с определенными драгоценными и полудрагоценными камнями. С золотом отлично сочетается не только бирюза, но и агат, аквамарин, алмаз.
  • Популярностью пользуются серьги из золота, которые дополнены вставками из эмали одного либо нескольких оттенков.
  • Они отличаются оригинальным оформлением, привлекательным видом.
  • Еще один востребованный вариант – золотые серьги, которые дополнены жемчугом (каплевидной либо округлой формы). Некоторые ювелиры пользуются не классическим, а необработанным жемчугом. Второй вариант более предпочтительный, так как смотрится более оригинально.

ТОП нестандартных золотых сережек

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Популярностью пользуются не только классические формы.

Есть и несколько нестандартных вариантов, которые в этом году пользуются особой популярностью.

  • Серьги-трансформеры выделяются удобством использования, практичностью и простотой использования. Такие сережки можно носить каждый день. Чтобы сделать их праздничными, можно использовать несколько навесных элементов. Их форма и размер определяется индивидуально.
  • На протяжении последних нескольких лет в моде ассиметричные серьги. Они отличаются не только длиной, но и величиной. Носить их можно разнообразными способами. К примеру, в одно ухо можно надеть небольшую серьгу, а во второе – более крупную.
  • Не менее востребованы серьги, отличающиеся 3
  • D-эффектом. Благодаря тому, что используется нестандартная технология, никаких проблем в процессе эксплуатации не будет.

Чтобы выбрать и приобрести высококачественные золотые серьги, руководствоваться нужно множеством факторов.

Это позволит сделать выбор в пользу привлекательной модели.



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