Какие золотые серьги сейчас в моде

Для того чтобы создать завершенный образ, следует использовать не только аксессуары, но и украшения. И на протяжении последних нескольких лет особой популярностью пользуются серьги из золота. Они идеально подойдут практически под любую одежду. Широкий выбор ювелирных изделий предлагает интернет-магазин golden-taurus.ru.
Какие модели золотых сережек пользуются наибольшей популярностью
Сейчас есть несколько видов сережек из золота, популярность которых не снижается на протяжении длительного времени.
- Сережки комбинированные, для подготовки которых используется не только золото, но и дополнительные драгоценные материалы. Отличаются такие серьги и нестандартной текстурой. Довольно часто ювелиры, чтобы создать такие серьги, используют не только золото, но и серебро, платину.
- Золотые серьги с определенными драгоценными и полудрагоценными камнями. С золотом отлично сочетается не только бирюза, но и агат, аквамарин, алмаз.
- Популярностью пользуются серьги из золота, которые дополнены вставками из эмали одного либо нескольких оттенков.
- Они отличаются оригинальным оформлением, привлекательным видом.
- Еще один востребованный вариант – золотые серьги, которые дополнены жемчугом (каплевидной либо округлой формы). Некоторые ювелиры пользуются не классическим, а необработанным жемчугом. Второй вариант более предпочтительный, так как смотрится более оригинально.
ТОП нестандартных золотых сережек
Популярностью пользуются не только классические формы.
Есть и несколько нестандартных вариантов, которые в этом году пользуются особой популярностью.
- Серьги-трансформеры выделяются удобством использования, практичностью и простотой использования. Такие сережки можно носить каждый день. Чтобы сделать их праздничными, можно использовать несколько навесных элементов. Их форма и размер определяется индивидуально.
- На протяжении последних нескольких лет в моде ассиметричные серьги. Они отличаются не только длиной, но и величиной. Носить их можно разнообразными способами. К примеру, в одно ухо можно надеть небольшую серьгу, а во второе – более крупную.
- Не менее востребованы серьги, отличающиеся 3
- D-эффектом. Благодаря тому, что используется нестандартная технология, никаких проблем в процессе эксплуатации не будет.
Чтобы выбрать и приобрести высококачественные золотые серьги, руководствоваться нужно множеством факторов.
Это позволит сделать выбор в пользу привлекательной модели.