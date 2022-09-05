Какие золотые серьги сейчас в моде

Для того чтобы создать завершенный образ, следует использовать не только аксессуары, но и украшения. И на протяжении последних нескольких лет особой популярностью пользуются серьги из золота. Они идеально подойдут практически под любую одежду. Широкий выбор ювелирных изделий предлагает интернет-магазин golden-taurus.ru.

Какие модели золотых сережек пользуются наибольшей популярностью

Сейчас есть несколько видов сережек из золота, популярность которых не снижается на протяжении длительного времени.

Сережки комбинированные, для подготовки которых используется не только золото, но и дополнительные драгоценные материалы. Отличаются такие серьги и нестандартной текстурой. Довольно часто ювелиры, чтобы создать такие серьги, используют не только золото, но и серебро, платину.

Золотые серьги с определенными драгоценными и полудрагоценными камнями. С золотом отлично сочетается не только бирюза, но и агат, аквамарин, алмаз.

Популярностью пользуются серьги из золота, которые дополнены вставками из эмали одного либо нескольких оттенков.

Они отличаются оригинальным оформлением, привлекательным видом.

Еще один востребованный вариант – золотые серьги, которые дополнены жемчугом (каплевидной либо округлой формы). Некоторые ювелиры пользуются не классическим, а необработанным жемчугом. Второй вариант более предпочтительный, так как смотрится более оригинально.

ТОП нестандартных золотых сережек

Популярностью пользуются не только классические формы.

Есть и несколько нестандартных вариантов, которые в этом году пользуются особой популярностью.

Серьги-трансформеры выделяются удобством использования, практичностью и простотой использования. Такие сережки можно носить каждый день. Чтобы сделать их праздничными, можно использовать несколько навесных элементов. Их форма и размер определяется индивидуально.

На протяжении последних нескольких лет в моде ассиметричные серьги. Они отличаются не только длиной, но и величиной. Носить их можно разнообразными способами. К примеру, в одно ухо можно надеть небольшую серьгу, а во второе – более крупную.

Не менее востребованы серьги, отличающиеся 3

D-эффектом. Благодаря тому, что используется нестандартная технология, никаких проблем в процессе эксплуатации не будет.

Чтобы выбрать и приобрести высококачественные золотые серьги, руководствоваться нужно множеством факторов.

Это позволит сделать выбор в пользу привлекательной модели.