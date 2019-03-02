Какие выбрать детские смарт-часы

Современные дети стали слишком самостоятельными, причем такая тенденция с каждым годом одолевает все более юные сердца. Задача родителей- всегда быть в курсе всех событий ваших отпрысков, суметь проконтролировать их действия и поступки.

Во время каникул или выходных дети много времени проводят на игровых площадках, что заставляет волноваться их родителей. Подарить ребенку детские умные часы baby watch — лучшее решение для заботливых мам и пап.

Преимущества смарт-часов перед смартфонами

Дети всегда должны находиться под наблюдением взрослых. Идеальным вариантом станут умные часы, а не смартфон. По некоторым параметрам смартфон уступает смарт-часам:

быстро разряжается аккумулятор, потому что дети любят играть на смартфонах;

неудобное расположение, в отличие от часов, которые постоянно на руке;

при отсутствии денег на счету сделать вызов невозможно;

заряда аккумулятора недостаточно в отдельных случаях на день;

сложен в управлении, маленькие дети могут не справиться.

Вот по этим причинам смарт-часы являются лучшим вариантом для контроля за вашим ребенком.

Какие часы выбирать

Разнообразие моделей таких часов отличаются по дизайну, техническим характеристикам, материалу корпуса. Часы подразделяют на три категории: спортивные, классические и универсальные.

Классические модели имеют определенный дизайн, подходящий под школьную форму. Циферблат покрыт стеклом, а сам аппарат имеет много полезных функций.

Спортивные смарт-часы выделяются эластичным ремешком, сделанным из силикона. Среди прочих функций, в такой модели есть шагомер и счётчик калорий. Если ваш ребенок начинающий спортсмен, тогда ему обязательно подойдёт такая модель.

Универсальный дизайн часов заключает в себе элементы двух предыдущих типов умных часов. Они могут быть как спортивного стиля, так и классического. Выбирая модель, посоветуйтесь с будущим хозяином, он точно знает, чего он хочет.

Функции умных смарт-часов

Одна из самых главных функций — это отслеживание местоположения ребенка при помощи встроенного GPS. С помощью датчика возможно узнать, где был ребенок или сколько времени потрачено на ходьбу. С помощью дополнительного приложения родители могут определить зоны, куда ребенку нельзя ходить.

Основное качество умных часов — они не должны пропускать влагу. Для маленьких непосед это крайне важно. Выбирайте модели с мощной батареей, чтобы часы не разрядились в самый неподходящий момент.

Отличная функция кнопка SOS. При ее нажатии будет послан сигнал на смартфон родителей.

Это базовый набор функций, который точно необходим при покупке часов, остальные характеристики — на ваш вкус.