Какие возможности есть у программ для ведения финансового учета компании и анализа бизнеса

Автоматизация бухгалтерского учета и отчетности на порядки увеличила эффективность бухгалтерии на предприятии. Товарооборот продукции добавляет складской и логистический учет. Зато платформа Corplan эффективно управляет продуктивностью целых компаний.

Ее явные плюсы – полная интеграция с любой учетной системой для объединения всей экономики предприятия, и работа по принципу конструктора, могущего набирать функциональные блоки для решения любых поставленных и комплексных задач для компании.

Что за система Corplan

Этот программный комплекс представляет собой СРМ-платформу, под управлением которой бюджетирование и корпоративные финансы, аналитика и прогнозирование.

С ее помощью, и основываясь на надежную базу данных, руководители осознанно строят стратегическое планирование на предприятии.

Программные решения Corplan рассчитаны развивать корпоративную эффективность и оптимизировать процессы в финансовом управлении, моделировать и выстраивать анализ, формировать отчетность в малом и среднем бизнесе.

В комплексных интегрированных решениях минимизируются финансовые риски, и увеличивается конкурентная способность компаний, с легкой адаптацией к быстро меняющимся деловым условиям.

Интегрированная работа платформы при сопряжении с другими системами позволяет вести комплексно финансовую и операционную деятельность, строить стабильное и успешное развитие предприятия.

Что может платформа

Интерфейс пользователей выстроен на двух языках – русском и английском.

Система работает по протоколу HTTPS, с резервным копированием данных в нескольких точках. Персональных данных не собирает.

Платформа Corplan законодательно находится в Едином реестре российских программ

В рамках управления ресурсами на предприятии ERP и управленческого учета, под управлением платформы находятся финансы и дистрибуции, кадры, товарные запасы, заказы и проекты, продажи и закупки, цепочки поставок, слад, взаимоотношения с клиентской базой.

Основанная на структуре OLAP-кубов, платформа работает с многомерным анализом информации в реальном времени, строя мощные алгоритмы развития и стратегические прогнозы.

Еще – процессы билинга, технологии с выставлением счетов, взиманием оплат по товарам и услугам.

Система может использоваться в телекоммуникациях, финансах, медицине, энергетике, промышленных и транспортных отраслях, коммерческих и государственных структурах.