Какие шаровые краны лучше

Соответствующая конструкция запорного приспособления, как кран с шаровым механизмом, очень широко используется для транспортировки газа, воды, нефти.



Шаровый кран отличается от всех остальных видов запорных конструкций тем, что поток вещества регулируется сферическим элементом.

Такая конструкция, как шаровый кран из нержавеющей стали отличается надежностью, долговечностью и безопасностью в эксплуатации.

Разновидности шаровых кранов

Положительные характеристика конструкции повлияли на увеличение видов, выпускаемых промышленностью шаровых кранов. Их стали выпускать для разных сфер использования, из разных материалов.

Шаровые краны могут производиться из латуни, пластика, силумина.

В соответствии с конструкцией запорного элемента краны бывают с плавающей шаровой конструкцией и с шаром на опорах.

По диаметру отверстия краны делятся на полнопроходные, стандартнопроходные, неполнопроходные.

По способу крепления — муфтовые, сварные, фланцевые, комбинированные.

Плюсы и минусы шаровых конструкций

Начнем с преимуществ:

надежность;

безопасность;

долговечность;

относительно невысокая цена.

Из недостатков: ограничение температурного режима в эксплуатации. Максимум среды эксплуатации до 200 градусов.



Правила выбора крана

Приобретая кран, обратите внимания на наличие официальной гарантии на установку данного крана в газо или водную систему.

Внимательно осмотрите внешний вид изделия и материал, из которого изготовлен кран. Временем установлен факт, что надежней и долговечней всего в эксплуатации латунные конструкции корпуса. Силуминовый кран требует аккуратности при установке, потому что такой металл очень хрупок.

Важна и запорная система, которая должна быть идеально гладкой, легко проворачиваться и быть металлической. Что очень легко проверить, взяв в руки магнит, если чувствуется притяжение к запорному шару, то такой кран покупать не стоит.

Важен показатель расчетного давления. Он должен быть чуть выше, чем в вашей системе коммуникаций, чтобы легко выдержать, например, гидроудар.

Немало важный, а часто определяющий фактор цена изделия. Стоимость аналогичных изделий разных производителей может отличаться на рынке в два и больше раз. Стоит обращать внимания на выше описанные параметры и делать выбор, учитывая их. При необходимости обратитесь за советом и консультацией к специалистам.